Acquistare online farmaci risparmiando con eFarma

EFarma è la prima parafarmacia online del nostro Paese, grazie a cui chiunque ha la possibilità di comprare su Internet prodotti per il benessere e la salute. Questo marchio è stato fondato dieci anni fa con l'intento di offrire uno strumento di vendita all'avanguardia e al tempo stesso un canale di consulenza nel settore dei prodotti per la salute. Oggi eFarma propone ai propri clienti i più alti standard di professionalità e di qualità, mettendo a disposizione un catalogo con più di 60mila referenze che provengono dai marchi migliori del comparto farmaceutico.

Perchè scegliere eFarma

Lo staff di eFarma è formato soprattutto da farmacisti, vale a dire professionisti in grado di garantire a ogni consumatore un supporto ottimale, perfino migliore rispetto a quello di cui si potrebbe usufruire se ci si rivolgesse a una parafarmacia classica. Si tratta di un approccio di eccellenza e sviluppato per adattarsi alle necessità contemporanee. A ciò si deve aggiungere una strategia di assistenza clienti di tipo multicanale, accessibile e sempre diretta: insomma, tutti hanno a disposizione un farmacista online, in qualunque momento. Dal 2023, inoltre, eFarma è online con il portale informativo Atida, in cui i farmacisti e i professionisti del brand offrono suggerimenti preziosi in relazione ai più importanti argomenti che hanno a che fare con il benessere e con la salute.

I codici sconto per risparmiare

I numeri di eFarma

Il 70% dello staff di eFarma è formato da farmacisti, e ogni giorno sono più di 500 le richieste di consulenza personalizzata che vengono prese in carico e soddisfatte. E' anche per questo motivo che oltre il 97% dei clienti si dichiara propenso a comprare di nuovo sul sito di eFarma. In effetti questa non è una parafarmacia online come tutte le altre, ma una realtà diversa che si distingue fra l'altro per l'attenzione che viene riservata alla persona. Non a caso questo progetto è stato concepito a partire dalla constatazione della necessità, da parte dei clienti, di poter contare su una parafarmacia accessibile e al tempo stesso innovativa. Ecco perchè eFarma riesce sì a essere un marchio all'avanguardia, ma mantiene comunque un approccio umano, improntato all'etica e alla responsabilità dei farmacisti.

La salute prima di tutto

Se il benessere è il primo obiettivo da raggiungere, è inevitabile che i farmacisti che lavorano per eFarma suggeriscano unicamente i prodotti che, in base alla propria esperienza e alle proprie competenze, ritengono migliori per il caso preso in considerazione. Ogni consulenza professionale offerta è mirata a garantire informazioni sanitarie che siano il più possibile complete, corrette e chiare sotto tutti i punti di vista e per tutti gli articoli che fanno parte del catalogo: il che vuol dire fra l'altro riservare una specifica attenzione alle modalità di conservazione dei prodotti, agli effetti collaterali che possono eventualmente scaturire dalla loro assunzione e alle controindicazioni. I professionisti di eFarma mirano e promuovono in ogni caso l'automedicazione responsabile, invitando i clienti a non utilizzare integratori o farmaci quando non ce n'è bisogno e non si riscontrano necessità terapeutiche di questo tipo.

Uno staff sempre aggiornato

Chi sceglie di affidarsi a eFarma ha la certezza di poter fare riferimento a uno staff di professionisti in costante aggiornamento, con addetti altamente qualificati disponibili in qualunque momento a dare il consiglio migliore e più appropriato. Non E' esagerato affermare che il punto di forza di questa parafarmacia online sta nel lavoro di team e nelle risorse umane che si dedicano con entusiasmo e con impegno al dialogo con i clienti, è alla ricerca di idee innovative e alla collaborazione con le case farmaceutiche più importanti.