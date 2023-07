Lo SKA vintage dei The Magnetics all’Ahppperò di Cittadella

Un’altra settimana di concerti estivi alla Cittadella dei Giovani che si conclude con il ritorno degli Ahpperò e l’evento conclusivo del Cactus Lab ospitato nella sede di via Garibaldi sabato 22 luglio, a partire dalle 10 del mattino. Venerdì 21 luglio appuntamento alle 19 per un momento conviviale nel cortile di Cittadella, a suonare sarà una band molto particolare: sono The Magnetics un gruppo italiano formata nel 2017 dal frontman Olly Riva già leader degli Shandon e dei Soulrockets. Ad aprire il concerto l’artista valdostana Helen Aria con brani originali dell'artista (voce, autoharp e loop station), accompagnata da Momo Riva che alternerà batteria, basso e chitarra.

Il concerto, gratuito e adatto a tutti, sarà caratterizzato da un un mix di sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni 60, Rocksteady, early Reggae, il tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues. Oltre al cantante, la band è composta da: Marcello Aloe - saxophone (from Shandon), William Nicastro - bass (from Shandon), Elia Pozzi - rums (from De Strangers), Mr Gange - Keyboards (from Smoke, Nina Zilli).

“Il cuore della montagna” è il titolo dell’Escape Room, organizzata in collaborazione con la Cittadella che conclude il laboratorio teorico/pratico Cactus Lab: boost your event del Cactus Youth Film Festival. Interamente ideata e creata dalle ragazze e ragazzi che hanno partecipato al progetto, l’escape room, gratuita e aperta a tutti a partire dai 14 anni, è in programma per sabato 22 luglio in Cittadella. I partecipanti al gioco a squadre (da 4 a 6 persone) saranno invitati a risolvere misteri e scoprire indizi il tutto nel tempo massimo di mezz’ora. Per partecipare all’evento è necessario prenotare un turno compilando l’apposito modulo di google.

Gli artisti

Nel giro di soli 5 anni i The Magnetics hanno già superato i 350 concerti e suonato in quasi tutta Europa tra Irlanda, Germania, Fra ncia, Polonia, Olanda, Belgio e Svizzera. Il gruppo è spesso incluso in grossi festival internazionali come Zwarte Cross in Olanda, Rock ‘n stock in Francia, il Dynamite festival in Germania, e il mitico London SKA festival. La band si è esibita anche oltreoceano a Città del Messico per lo SKA WARS festival ed è stata la backing band in Italia e Germania di Susan Cadogan, storica e celebre cantante giamaicana e una delle voci più influenti della mitica Trojan Records, oltre alle collaborazioni illustri con l'Artista Giamaicano Mr. Roy Ellis (Symarip) e Little Roy. Il loro ultimo album è l’EP "Cocktails & Fairtales" registrato durante il lockdown.

Eleonora Iamonte, in arte Helen Aria, nasce ad Aosta nel 1998. Studia canto moderno dall’età di 15 anni e inizia il suo progetto solista, nel 2018. Partecipa per due anni consecutivi alle Audizioni Live di Musicultura. Nel 2023 si esibisce anche nel format parigino "Du SON dans mon SALON" e si esibisce durante l’anteprima del programma condotto da Fiorello “Viva Rai2!” con il brano “Stupido Cupido”. Ha all'attivo tre album: "Aria" (2020), "Afrodisiaco" (2021) e "Proxima Centauri" (2022) prodotti da Momo Riva (TdEproductionZ).