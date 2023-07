Il Comune di Verrès ha ospitato la prestigiosa fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma

Per la prima volta sul territorio valdostano, dopo aver reso gli onori alle autorità civili e militari e a tutta la comunità verrezziese per le vie del centro storico, ha onorato i caduti con un momento commemorativo in Piazza XXV Aprile.

Il concerto, dall'alto profilo istituzionale, si è svolto nel suggestivo parco della Cascina Le Murasse, dove la Fanfara ha regalato momenti di grande musica e di gioia ai molti partecipanti.

E' stata anche l'occasione per mettere in evidenza le eccellenze del territorio ed infatti, alcuni ragazzi della Filarmonica di Verrès hanno suonato insieme al complesso bandistico. Un momento emozionante sicuramente per loro, ma nache per tutta la Valle.

"Questa iniziativa - commenta il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi - si colloca nel quadro del Festival di musica Reggimentale, organizzato dall'Amministrazione comunale di Verrès.

Una giornata importante per l'intero territorio valdostano che, con l'occasione, ha ringraziato con gratitudine l'arma dei Carabinieri per il grande supporto che garantisce alle nostre comunità in termini di ordine pubblico e di sicurezza a servizio dei cittadini".