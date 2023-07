Gressan: Importanti lavori di manutenzione all’acquedotto comunale sono in corso in questi giorni sul territorio del Comune

In particolare si stanno sostituendo parte di tubazioni e realizzando dei pozzettoni finalizzati all’allacciamento delle abitazioni private con l’installazione di appositi collettori che permettano un mantenimento costante della pressione dell’acqua della rete e alla sostituzione delle valvole di interruzione e di deviazione del flusso dell’acqua in modo da poter agire con maggiore puntualità e precisione sulla rete idrica comunale in caso di necessità.

“I lavori che sta svolgendo la ditta che ha vinto la gara d’appalto per un importo pari a 149.000€ finanziati interamente dal B.I.M., non si potevano più posticipare, infatti – sostiene il Sindaco Michel Martinet (nella foto) – dai sopralluoghi effettuati e dalla documentazione presente negli archivi comunali, risultano tratti di tubazioni dell’acquedotto e pozzetti di derivazione in cattivo stato di conservazione a causa della loro vetustà che impediscono la corretta esecuzione del servizio di erogazione dell’acqua potabile e creano disservizi per gli utenti".

E' quindi necessario provvedere al rifacimento di parte della rete urbana dell’acquedotto, soprattutto nelle zone ove le tubazioni sono più datate (con più di quaranta anni) e provvedere appunto alla realizzazioni di nuove opere di derivazione dotate di apparecchiature all’avanguardia in acciaio inox in modo che siano performanti e durino nel tempo.

"E’ con soddisfazione che oggi presentiamo questi interventi – conclude il Sindaco - infatti, come avevamo stabilito in fase di approvazione di bilancio previsionale adesso mettiamo in cantiere questi lavori che rappresentano la realizzazione di azioni finalizzate a dare un migliore e più efficiente servizio pubblico alla nostra cittadinanza”.