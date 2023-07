Bread&Roses: 40 eventi per promuovere una migliore comprensione dell’alimentazione e dei suoi effetti sulla nostra salute e sul nostro ambiente

Sono una quarantina gli eventi sul territorio valdostano - incentrati su tematiche come l’alimentazione consapevole, l’educazione alimentare, la produzione locale e sostenibile, il rispetto per la terra e gli animali, la lotta contro lo spreco e la valorizzazione degli scarti - promossi e organizzati nell’ambito del progetto “Bread&Roses” che si avvia a conclusione. La serata finale è prevista il 14 luglio presso il parco Puchoz ad Aosta.

Sostenuto da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Valle d'Aosta, CSV Valle d'Aosta e Fondazione Comunitaria il progetto ha visto il lavoro congiunto e sinergico di quattro associazioni: Associazione per la lotta all’ictus cerebrale A.L.I.Ce Valle d’Aosta, Associazione agricoltura biologica e biodinamica Valle d'Aosta, Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d'Aosta e Valle Virtuosa.

Obiettivo: promuovere una migliore comprensione dell’alimentazione e dei suoi effetti sulla nostra salute e sul nostro ambiente presso la comunità valdostana coinvolgendo in particolare le persone in situazione di fragilità economica e sociale.

Il pubblico ha risposto positivamente alle varie iniziative, tutte gratuite, che da maggio hanno animato 7 territori valdostani: da Courmayeur a Donnas. Dai laboratori di cucina, alle serate informative, dagli atelier, ai laboratori per la preparazione di merende sane, di documentari, ai corsi di Mindfulness, di musica e percussioni e agli screening della salute: sono oltre 500 le presenze registrate tra bambini, famiglie e adulti.

Evento finale

La serata finale del progetto si svolgerà sabato 14 luglio, a partire dalle 19 e fino alle 21, al Parco Puchoz per un appuntamento intitolato “Musica e picnic al Parco”. I partecipanti verranno omaggiati di un aperobox contente verdure, formaggi, salumi e un dolce e che saranno accompagnati da un vino valdostano e da succo di mele e potranno godersi l’esibizione del coro Ali e Ali, nato a settembre del 2021 e composto da persone colpite da ictus o parkinson e dai loro caregiver, e del gruppo Tamtando.

“Questo progetto, come tutti quelli finanziati dall’accordo di co-progettazione, è un esempio delle tante iniziative che il mondo del volontariato, se sostenuto e valorizzato, può mettere a disposizione della comunità con un occhio di riguardo alle persone più fragili, che rischiano l’esclusione” ha sottolineato Claudio Latino, presidente del Csv. “Per questo il CSV è in prima linea nell’agevolare la nascita di questi progetti e nel presidiare che eventuali fondi e opportunità finanziare per il volontariato non si perdano, ma vengano messi a disposizione creando così un valore aggiunto per la nostra regione”.

Il budget

Il progetto Bread&Roses ha usufruito di un budget di 26.911,00 € a valere sui fondi della coprogettazione CSV VDA - Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali e con i fondi del Ministero del Lavoro.