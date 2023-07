I ragazzi valdostani protagonisti con i due campi di volontariato di “Giovani ON”

aperte le iscrizioni ai due campi di volontariato finanziati col bando “Giovani ON”, indetto da CSV VDA e Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali.

L’obiettivo è quello di riportare al centro il protagonismo dei giovani, favorendo iniziative che li vedano come attori principali chiamati a progettare e realizzare azioni di partecipazione, scambio e mobilitazione attraverso il volontariato, riattivando legami, occasioni di incontro e di azione comune “per e con” le comunità locali, in uno spirito di cittadinanza attiva, partecipativa e sociale.

Si tratta di due campi residenziali, in cui i giovani saranno protagonisti non solo delle iniziative che verranno proposte, ma anche degli aspetti della vita di tutti i giorni, dal cucinare al pulire la casa insieme, ma anche come animatori. Un modo per riportare il volontariato ed il senso di comunità e di incontro al centro delle attività che verranno svolte, con un forte radicamento sul territorio.

Il primo a partire sarà “Una mano di colore”, organizzato dalla Pro Loco di Verrès, che contribuirà a rendere più viva e più bella la nascente Cittadella Bassa Valle. I giovani tra i 14 e i 18 anni saranno infatti impegnati dal 16 al 23 luglio nella realizzazione di un murale e in varie attività di sistemazione della struttura, insieme ad altre iniziative di conoscenza del territorio. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 luglio al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/1XzndiT4cH0hKjwnxYZG8T8WW0L3nuPPIn7ChC6BLKQ8/edit

Dal 17 al 22 agosto a Ollomont ci sarà invece il campo residenziale "VolontarIO in P.C." organizzato dai Volontari del Soccorso di Valpelline, in cui i giovani – sempre tra i 14 ed i 18 anni – si cimenteranno in attività sportive, di conoscenza del territorio e di protezione civile, e daranno il via al campo successivo con i più piccoli (10-13 anni). Le iscrizioni entro il 10 agosto tramite questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8sXFTawLlgqVDCN5b8MXDvVhx5YSmw7E6i1rAWaGrrl9ajA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

È possibile iscriversi ad entrambi i campi, ma la duplice partecipazione verrà valutata in base al numero di partecipanti e all’equa suddivisione fra queste due possibilità.

Per informazioni 0165 23 06 85, promozione@csv.vda.it o www.csv.vda.it

Sabato 15 luglio l’inaugurazione del “Sentiero delle Panchine parlanti” a Challand-Saint-Victor

Si terrà sabato 15 luglio alle 9.30 con partenza da Piazza Duguet l’inaugurazione del “Sentiero delle panchine parlanti” di Challand-Saint-Victor, progetto ideato e realizzato lo scorso anno durante il campo estivo “Fare +”, finanziato dal bando “Giovani ON” 2022. I ragazzi partecipanti hanno ridipinto alcune panchine del paese ed ascoltato e registrato le voci di alcuni personaggi di Challand-Saint-Victor. Ora su quelle panchine verrà apposto un codice QR attraverso il quale scaricare ed ascoltare queste storie: si trovano alla Casetta dell’acqua in Piazza Duguet, sulla discesa di frazione Isollaz, ai Ponti Romani, alla Casa dello Tsan, al campo di tsan del Col d’Arlaz, a ChallandArt e alla latteria turnaria di frazione Ville.

La durata della camminata è di circa un’ora e mezza per l’andata e altrettanto per il ritorno. È richiesto di portare con sé il pranzo al sacco.