MAV, un'estate ricca di eventi

L’estate è alle porte ma la cultura artigianale non va in vacanza!

Il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione propone numerose occasioni di scoperta della cultura artigianale valdostana per il periodo estivo: mostre temporanee, visite guidate per adulti e laboratori didattici per bambini.

Le due esposizioni estive curate dal MAV sono “Giorgio Cornaz, il tempo infinito del fare” allestita presso la Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta e “Merletti, fili che uniscono” allestita nei locali del MAV. La mostra “Giorgio Cornaz, il tempo infinito del fare” è dedicata ad un grande testimone dell’artigianato valdostano di tradizione e uno degli ultimi artigiani a detenere l’antica manualità dell’intreccio a punto cucito. L’esposizione è visitabile fino al 30 settembre tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 con ingresso libero.

Al MAV è invece aperta al pubblico la mostra “Merletti, fili che uniscono” dedicata a due tradizioni artigianali d’eccellenza: les Dentellières de Cogne e la Scuola Merletti di Gorizia. Tratteggiando la storia, le similitudini e le diversità di queste due manualità attraverso i patrimoni esposti, la mostra invita il pubblico a scoprire una tradizione molto antica e il suo profondo radicamento culturale e identitario. Una mostra di delicati pizzi ma soprattutto un racconto di saperi di famiglie, di donne giovani e meno giovani e di un gesto reiterato e paziente, quello di mani che intrecciano fili.

L’esposizione è visitabile fino al 31 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 e l’ingresso è compreso nel biglietto del MAV.

Ma le proposte culturali del MAV per portare il pubblico alla scoperta della tradizione artigianale valdostana non sono ancora finite! Nei mesi di luglio, agosto e settembre il museo propone diversi appuntamenti per un “Viaggio nella tradizione”, una visita guidata al museo e ai suoi patrimoni che diventa un viaggio ideale tra memoria, materia, forma, gesto e bellezza per scoprire la ricchezza di simboli, saperi e valori identitari dell'artigianato.

Le visite sono in programma nelle seguenti giornate: 1, 15 e 29 luglio; 6 e 26 agosto; 3 settembre e hanno un costo di 12€ per gli adulti, 3€ per i ragazzi, gratuito per bambini fino a 3 anni.

Infine, durante tutta la stagione estiva, il museo propone un ricco programma di attività manuali per i più piccoli con due appuntamenti a settimana (mercoledì e venerdì), sia mattino che pomeriggio, nei mesi di luglio e agosto e l’appuntamento del mercoledì pomeriggio nel mese di settembre. Le attività si svolgono naturalmente nella Falegnameria Didattica del museo, uno spazio creativo-educativo unico nel suo genere, dove i bambini possono come sempre sperimentare l’uso di veri attrezzi (seghe, trapani, raspe e martelli) e lavorare il legno come “veri” artigiani.

I laboratori proposti vogliono far scoprire ai più piccoli la bellezza del fare artigianale…

Le attività sono rivolte ai bambini dai 3 ai 12 anni e hanno un costo di 8€ a bambino con possibilità di abbonamento (40€ per 5 ingressi + 1 omaggio). Il programma completo delle attività estive è consultabile online sul sito www.lartisana.vda.it/calendario

Le visite guidate e i laboratori didattici sono a prenotazione obbligatoria sul sito www.lartisana.vda.it/biglietti