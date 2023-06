Prima di andare in profondità e parlare del servizio di noleggio scala per traslochi che tra l'altro è un servizio sempre più utilizzato sia da privati che da imprese di traslochi come vedremo, dobbiamo capire che cosa è una scala per traslochi in modo da inquadrare l'argomento in maniera più corretta, anche perché semplicemente non è che tutte le persone la conoscono oppure l'hanno mai sperimentata e magari ne hanno sentito parlare in maniera vaga per racconti di terze persone, ma non sanno poi di preciso di che cosa si tratta In poche parole

Praticamente questa scala per il trasloco è un braccio telescopico e ha delle guide su cui scorre una piattaforma di metallo e può trasportare pesi addirittura fino a 400 kg senza sforzi particolari e in maniera molto semplice sempre che la sappiamo usare naturalmente.

Una cosa che subito dobbiamo comprendere rispetto a questa scala per traslochi è che comunque è diversa da una autoscala perché non è montata su un camioncino. ma ha delle ruote proprie e quindi è un oggetto a parte.

E soprattutto per essere trasportata deve essere agganciata a un metro trainante con un gancio apposito e queste sono le informazioni base.

Poi un'altra cosa interessante per quanto riguarda poi il servizio di traslochi con questa scala e che comunque può raggiungere un minimo di 3 metri ma arrivare anche a un massimo di 30 ed è componibile.

E quindi risulta essere molto interessante e molto utile quando bisogna raggiungere dei luoghi inaccessibili con altri mezzi e soprattutto ha degli elevatori trainabili che non sono per niente ingombranti.

Quindi praticamente una scala del genere serve per raggiungere altezze molto elevate per esempio se dobbiamo sgomberare un solaio, e questo vale sia se deve farlo un'impresa di traslochi che può averla comprata oppure averla noleggiata e vale anche per i privati che magari la noleggiano con operatore e si fanno aiutare per il loro trasloco o per il loro sgombero In poche parole.

Sempre più persone vogliono avere informazioni sul servizio di noleggio scala per traslochi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono sempre di più le persone che vogliono avere informazioni su questo servizio di noleggio scala per traslochi e soprattutto quando c'è in ballo il trasporto dei mobili molto ingombranti e non ci si può passare dall'ascensore o dalle scale e soprattutto i corridoi sono particolarmente stretti e quindi i mobili non ci passerebbero.

Naturalmente se per esempio noi contattiamo un'impresa di traslochi che essa stessa poi ha noleggiato una scala perché non aveva comprato nessuna dovranno fare, intanto un sopralluogo a casa nostra così da poter verificare le condizioni dell'appartamento, e anche le attrezzature di traslochi di cui hanno bisogno.

Mentre se ne ha bisogno un privato deve andare a parlare con queste realtà che propongono questo noleggio per capire le condizioni dello stesso e per capire quale scala per traslochi scegliere in base alle proprie esigenze e in base al tipo di trasloco e anche alla logistica della casa.