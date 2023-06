I Vigili del Fuoco stanno operando dalle 20.44 di ieri, nella Valpelline, per la ricerca di un disperso

I Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca di un disperso nella Valpelline dalle 20.44 di ieri. I familiari hanno allertato le forze dell'ordine dopo il mancato rientro a casa dello stesso. I Vigili del Fuoco hanno localizzato l'ultima cella agganciata del telefono del disperso e hanno permesso il ritrovamento dell'auto da parte delle squadre di ricerca. Al momento le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, si stanno concentrando dal bivio per Roisan, sulla SR 28 verso Aosta, lungo il Buthier. Alle ricerche partecipano le Forze dell'Ordine, il Comando dei Vigili del Fuoco, la Scuola Alpina della Guardia di Finanza e Vigili Volontari. Le ricerche ancora in corso.

Ulteriore intervento nella serata di ieri dei Vigili del Fuoco anche per un incidente stradale nel Comune di Aosta.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle ore 22.40, nel Comune di Aosta , via Chambéry, per un incidente stradale. Un'autovettura è uscita di strada rimanendo bloccata contro delle ringhiere. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Per la rimozione si è reso necessario l'impiego dell'autogru. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia.