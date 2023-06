La Camminata per la Casa di Zaccheo

Si tratta di una passeggiata non competitiva, aperta a tutti e che partirà da Aosta sino a CASA ZACCHEO a Plan D'Avie, dove verrà presentato il progetto di ricostruzione di "Casa Zaccheo".

La manifestazione avrà una particolare attenzione per le famiglie. L'iscrizione per ragazzi/bambini sotto i 12 anni, infatti, sarà gratuita.

Lungo il percorso verranno allestiti dei punti ristoro.

Il percorso è lungo circa 5 km, avrà una durata di due ore circa e vede un dislivello di circa 600 m.

Il ritrovo sarà alle 7,30 presso la parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans e ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa al punto iscrizioni.

La partenza è prevista per le ore 9,00 ed a destinazione ci sarà una breve presentazione del progetto, premiazioni, distribuzione gadget ed un rinfresco.

Lo scopo della realizzazione di questo evento è quello di promuovere l'importanza dello sport per tutti ed avrà valenza solidale/benefica perché il ricavato sarà devoluto all'Associazione l'Albero di Zaccheo per la realizzazione di "Casa Zaccheo", un progetto unico nel suo genere ed in particolare mirato alla ristrutturazione di due edifici sulla collina di Aosta che una volta erano utilizzate come colonie dal comune di Collegno e poi cadute in rovina e vandalizzate.

Da quando l’associazione l'Albero di Zaccheo le ha ottenute in comodato le custodisce dal degrado, le prepara all’imminente ristrutturazione dando loro un aspetto più allegro e le fa vivere grazie a vari eventi di socialità volti a rivalutare il sito e a rendere Casa Zaccheo, questo il nome delle strutture, una casa per tutti.

"Casa Zaccheo" potrà accogliere singoli e famiglie, gruppi per gite scolastiche, gruppi per attività sportive, pellegrini della Via Francigena, gruppi per gite naturalistiche, campi estivi per giovani, gruppi di persone con disabilità e loro accompagnatori, gruppi e/o movimenti ecclesiali in ritiro, formazione/addestramento professionale, rinfreschi e cerimonie e sarà disponibile in caso di emergenze territoriali.

Unitevi a noi e venite a trovarci anche con i vostri amici a 4 zampe. Lo sport, la natura e la solidarietà faranno da padroni.