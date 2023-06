Ci sono molte persone che potrebbero voler chiamare investigatore privato e i motivi possono essere molto diversi tra loro, nel senso che sono tante le situazioni che potrebbero spingerci a contattare un professionista in questo settore e in genere sono situazioni molto delicate.

Nella maggioranza dei casi una persona quando sente parlare di investigatore privato per la prima volta con la testa va alle indagini per infedeltà coniugale perché sono quelle più famose e sono quelli che fanno più audience per usare una metafora, nel senso che le persone collegano questa figura a quelle persone che vanno a informarsi perché vogliono avere delle prove perché hanno dei sospetti di tradimenti da parte di un partner o di una partner.

E siccome adesso con internet e con i social e con i siti di incontri i tradimenti sono in aumento e quindi poi anche eventuali separazioni e divorzi è chiaro che da quel punto di vista il lavoro per gli investigatori privati è semplicemente aumentato e non poteva essere diversamente.

Però non dobbiamo fare l'errore di collegare questa figura professionale solo le indagini per infedeltà coniugale, anche se sono un filone importante perché per esempio questi professionisti si occupano anche di indagini aziendali a 360 gradi, e questo quando per esempio un imprenditore potrebbe avere un sospetto che un dipendente che va in malattia in realtà si fa gli affari suoi e quindi lo vuole controllare.

Oppure potrebbe avere sospetto che i suoi competitor stanno provando a violare la proprietà intellettuale e quindi il copyright, e Insomma stanno cercando di copiare i segreti dell'azienda e questo purtroppo avviene spesso, ed è un qualcosa che può provocare dei danni dal punto di vista dell'immagine e dal punto di vista economico anche abbastanza notevoli, e quindi un imprenditore si tutela contattando questi professionisti.

Un investigatore privato non può fare quello che vuole

Come dicevamo al titolo di questa seconda parte un altro errore che si fa quando si pensa alla figura dell'investigatore privato è credere che comunque non abbia delle regole di ingaggio quando in realtà non è così.

Ad esempio un investigatore privato non potrà di certo mettere delle microspie su una macchina e questo è un altro esempio, perché rischierebbe di essere incriminato e rischierebbe di essere denunciato perché passa dalla parte del torto.

In ogni caso un investigatore privato può fare tante cose e quindi può fare registrazioni audio o registrazioni video e può fare pedinamenti.

Teniamo presente che un investigatore privato non è che si può improvvisare, nel senso che comunque è una persona che ha una sua formazione, e per esempio ha dovuto fare un apprendistato con dei colleghi più anziani così da imparare i segreti sul campo e così da imparare le regole di ingaggio come dicevamo prima.

È importante saperlo scegliere questi investigatore privato e non affidarsi al primo che incontriamo magari perché ha messo un annuncio su internet non sappiamo nemmeno se ha le autorizzazioni per poter fare il tutto perché altrimenti rischieremo anche noi poi di essere denunciati.