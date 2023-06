Almanach de dimanche 4 juin Sainte-Trinité

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

GIUGNO 2023

Giovedì 1° giugno

Priorato - mattino

Verifica incontri di formazione del clero 2022-2023

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 2 giugno

Aosta, Caserma Cesare Battisti/Salone del Palazzo Regionale - ore 9.30

Partecipazione alla cerimonia per la Festa delle Repubblica

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Vescovado - ore 18.30

Incontro Ordo Virginum

Sabato 3 giugno

Martigny - ore 14.30

Partecipazione alla benedizione Abbaziale di Mgr Jean-Pierre Voutaz

Prevosto del Gran San Bernardo

Domenica 4 giugno

Chiesa parrocchiale di Allein - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Allein, Doues e Roisan

Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre - ore 18.30

S. Cresime

Lunedì 5 giugno

Seminario Maggiore - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il Clero

Seminario ore - 14.00

Riunione Consiglio presbiterale

Vescovado - ore 17.30

Udienze

Martedì 6 giugno

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazionedei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Seminario Maggiore - ore 18.00-20.00

Partecipazione alla riunione del Coordinamento degli Uffici pastorali diocesani

Giovedì 8 giugno

Pianezza - ore 10.00

Incontro della C.E.P. con il Nunzio Apostolico in Italia

Cattedrale - ore 18.00

Incontro con il Tavolo nazionale degli Osservatorii di Caritas Italiana

Venerdì 9 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Maggiore - ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Sabato 10 giugno

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Cresime per le parrocchie di Châtillon e Pontey

Domenica 11 giugno

Chiesa parrocchiale di Montjovet - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Issogne - ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Issogne e Champdepraz

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa e processione cittadina per la Solennità del Corpus Domini

Lunedì 12 giugno

Seminario Maggiore - ore 9.30-13.30

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 13 giugno

Seminario Maggiore - mattino

Riunione conclusiva di mandato della Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 15 giugno

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Bernardo con le Guide alpine e i Maestri di scinel centenario della sua proclamazione a Patrono degli abitanti delle Alpi e degli alpinisti

Cattedrale - ore 19.00

Inaugurazione della Mostra dedicata a San Bernardo

Venerdì 16 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 17 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 15.00

S. Cresime

Aosta, Santuario dell’Immacolata - 0re 18.30

S. Messa con il Movimento dei Focolarini per il centenario della nascita di Chiara Lubich

Domenica 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Anselme e di Saint-Victor

Lunedì 19 e Martedì 20 giugno

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 22 giugno

Perloz, Eremo - ore 16.00

Incontro con le Suore Eremite

a seguire Santa Messa

Venerdì 23 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

LE MESSAGER RICORDA Sainte-Trinité

La Chiesa celebra La Santissima Trinità

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non la conosceva.

Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa inizia con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo amore per noi".

Il sole sorge alle ore 5,43 e tramonta alle ore 21,15.

“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. “Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri” (Papa Francesco)