Da Bard a Hogwarts: domenica 11 giugno torna la Coppa delle Case

Un incantesimo che si ripete, chiamando a raccolta centinaia di aspiranti maghi e streghe: torna domenica 11 giugno 2023 la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro ispirata al mondo di Harry Potter che popola il borgo e il Forte di Bard. Arrivato all’ottava edizione, l’appuntamento parte dagli oltre 500 partecipanti del 2022 per riproporre un’iniziativa di successo organizzata dall’associazione Aosta Iacta Est in collaborazione con il Forte di Bard e con il patrocinio del Comune di Bard.

La Coppa delle Case è un grande gioco a squadre pensato per adulti e famiglie, ideato nel 2015 da un gruppo di volontari dell’associazione Aosta Iacta Est e cresciuto negli anni, fino a diventare un appuntamento atteso di fine primavera. Le squadre si sfidano in una gara itinerante che omaggia il mondo creato da J.K. Rowling.

Giochi fotografici, enigmi e prove di abilità fanno competere i gruppi in un lungo percorso dove il risultato conta assai meno dell’esperienza vissuta.

Alla Coppa delle Case possono partecipare squadre composte da 4 a 6 persone.

Le preiscrizioni, possibili fino alle 20 del 10 giugno, sono aperte sul sito coppadellecase.aostaiactaest.it.

La conferma (obbligatoria) delle preiscrizioni è possibile all’ingresso del borgo dalle 10.00 alle 13.30 dell’11 giugno stesso. Il contributo di partecipazione è di 5 euro a squadra.

La premiazione ha luogo nel pomeriggio nella Piazza d’Armi del Forte di Bard, dove viene offerta a tutti i partecipanti la merenda. La Coppa delle Case è una tappa fondamentale del «Road to giocAosta», la serie di appuntamenti che porta verso la quindicesima edizione di giocAosta.

Tra giugno e luglio, iniziative ludiche diversificate diffondono sul territorio valdostano le attività che saranno protagoniste della grande festa dei “giochi dei grandi” in programma nel cuore di Aosta dall’11 al 14 agosto 2023.

Serate di giochi di società si affiancano alla presenza in eventi diversi (dall’Aosta 21K a Celtica in Val Veny, dal Volks’n’Roll di Antey alla rassegna cinematografica A macchia d’olio), ma anche appuntamenti speciali come la corsa-gioco Vanverun a Gressan il 25 giugno o la festa dei giochi di ruolo della Stanza delle Storie l’8 luglio. Il programma completo è su www.giocaosta.it/road-to-giocaosta.