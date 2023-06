Scialpinista salvata dal Soccorso Alpino

Una scialpinista si è infortunato sulla Punta Giordani, a quota 3900 mt. sul Monte Rosa. Ha riportato un trauma ad una gamba. Le condizioni meteo - nebbia e nubi in quota - non permettevano l'impiego dell'elicottero. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino lo ha raggiunto via terra con tecniche scialpinistiche e con barella per raggiungere l'infortunata e portarla fino all'arrivo della funivia di Indren.

La scialpinista, di nazionalità italiana, ha riportato distorsione di ginocchio. Impossibile il recupero in elicottero, i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano sono saliti con gli sci ed una barella. Raggiunta e immobilizzata è stata portata fino all'arrivo della funivia di Indren. Da lì con gli impianti fino a Staffal. Poi in ambulanza al PS di Aosta.