Cisl scuola Valle d’Aosta esprime solidarietà alla professoressa accoltellata in classe

Il Consiglio generale della Cisl scuola Valle d’Aosta, avendo appreso la terribile notizia dell’accoltellamento di una professoressa in un Istituto scolastico italiano da parte di uno studente durante un’ora di attività in classe, esprime la propria vicinanza alla collega aggredita nello svolgimento del proprio servizio ed a tutta la comunità educante interessata al gravissimo episodio.

L’aggressione è, infatti, avvenuta a scuola di fronte agli studenti della classe che hanno vissuto momenti di violenza e terrore.

Come Cisl scuola Valle d’Aosta dobbiamo, purtroppo, amaramente constatare che tale episodio, benché estremo, non sia un fatto isolato di aggressione a docenti sia da parte di alunni sia da parte di famiglie.

L’auspicio è, quindi, che tale fatto non venga derubricato come eccezionale e singolo, ma che alla scuola nel suo insieme, ovvero a chi nella scuola vive e lavora, sia posta l’attenzione che merita.

Se per tale grave aggressione andranno indagate le cause e le giuste punizioni, sarà a tutta la scuola nel suo insieme che andrà posta adeguata cura.

La pandemia ha lasciato in eredità alla scuola anche tre grandi problemi: lo smarrimento di bambini e adolescenti bloccati in casa per due stagioni ed ora in difficoltà a relazionarsi con il gruppo, un aumento esponenziale dei loro problemi psichiatrici e, conseguenza diretta dei primi due, un incremento della loro dell'aggressività.

A fronte ad un quadro sociale così complesso, gli insegnanti, i dirigenti scolatici, gli alunni e le loro famiglie devono essere puntellati con azioni concrete, con strategie di lungo periodo e non estemporanee, perché è nei luoghi legati alla scuola che si formano ed evolvono le nuove generazioni

Ben venga la proposta del Ministro Valditara dell’inserimento di un presidio psicologico strutturale nelle scuole, ma il monito di Cisl scuola è che tale proposta non rimanga “un pannicello caldo” su di una ferita quasi mortale.