Favole e fiabe al centro del saggio Club des Sports

“C’era una volta” è il titolo scelto dal Club des Sports per il saggio di fine anno organizzato ieri - sabato 27 maggio - all’interno della palestra del palazzetto di Saint-Vincent. Tre ore di spettacolo incentrato sulle favole, le fiabe e i rispettivi personaggi, che bambine e ragazze hanno portato in pedana. Musiche e movimenti uniti agli esercizi della ginnastica ritmica, una festa per le circa 150 tesserate della società valdostana che durante la stagione sportiva sono state seguite da una ventina di istruttrici. Anche quest’anno il Club des Sports ha organizzato attività in quattro sedi, dividendosi tra Aosta, Châtillon, Variney e Valtournenche.



Sabato, durante il saggio, momento speciale con l’esibizione dell’azzurra Viola Sella, vincitrice del campionato a squadre in serie A2 e neo promossa in A1, insieme alle compagne della società Forza e Coraggio, Alessandra Rondelli e Giorgia Rovere.



Sara Vegetti, referente ginnastica ritmica: «I numeri delle tesserate sono in linea con il passato, se non in lieve aumento. Crescita considerevole anche per quanto riguarda i risultati; siamo riuscite a migliorare quanto già di buono fatto lo scorso anno, salendo per 37 volte sul podio delle gare regionali (Valle d’Aosta e Piemonte accorpate, ndr) e per 24 in ambito nazionale. Prestazioni di buon auspicio per i prossimi Nazionali».



Le agoniste proseguiranno gli allenamenti in vista dell’appuntamento più importante della stagione, rappresentato dalle Finali Nazionali di Rimini in programma dal 23 giugno al 3 luglio. Per l’imminente stagione estiva il Club des Sports sta lavorando a uno stage di ginnastica ritmica che si svolgerà al centro sportivo di Valtournenche dal 25 al 28 agosto. Sarà organizzato in collaborazione con l’ente PGS (Polisportive Giovanile Salesiane) con la partecipazione di una istruttrice ancora in via di definizione, ma che comunque ha vestito i colori della nazionale italiana.

LE TESSERATE CLUB DES SPORTS

GIOCOMOTRICITÀ AOSTA - Rubén Bignotti, Emilie Chuc, Greta Dalle, Vittoria Di Mattia, Adele Duclos, Céline Gheorghe, Viola Gruppuso, Aurora Guri, Cecilia Pistolesi, Marta Graziella Sartori, Lara Schievano, Beatrice Zorzi.



CORSO AOSTA - Violetta Catese, Bavaria Castalia Fiorentini, Martina La Rosa, Coco Ruixi Wang, Valentina Ruiyan Wang, Lisa Celerino, Emma Clerino, Marie Dupont, Sophie Dupont, Angelika Carradore, Anna Salomone, Sofia Orrù.



AVANZATO AOSTA - Corinne Aguettaz, Aurora Bidese, Denise Chira, Chiara Feder, Emilie Jacquin, Jannet Laayali, Elena Longo, Alice Payn, Indira Rama.



PREAGONISTICA - Amelie Bandito, Alice Brunetti, Elenoire Ollier Chaissan, Ilaria Sammarini.



AGONISTICA AOSTA 1 - Emilie Avallone, Sofia Bevilacqua, Aimée Bo, Alizée Bo, Angelica Brunetti, Anna Cairo, Beatrice Cuaz, Cecilia Cuaz, Anna Gusulfino, Anna Montecchi, Nicoletta Moro, Sveva Ottobon, Viola Ottobon, Aurora Pelliccioni, Mariapaola Rigo, Martina Margot Turatti.



AGONISTICA AOSTA 2 - Panasie Barailler, Melissa Barbuto, Matilde Borga, Nicole Cassarino, Eloise Chenal, Chloé Demarin, Marie Claire Gachet, Viola Grandi, Matilde Lo Verso, Martina Montegrandi, Elena Pennisi, Sophie Pramotton, Gaia Rigollet, Tanja Saudin, Martina Ziggiotto, Noemi Torretta.



GIOCOMOTRICITÀ VARINEY - Noemi Marcias, Maya Grazioli, Elisa Pelliciari, Astrid Jotaz, Coralie Noussan, Misia Greco Letey, Amélie Quendoz.



CORSO VARINEY - Emma Cocco, Martina Matucci, Nathalie Sanna, Rebecca Torello.



GIOCOMOTRICITÀ CHÂTILLON - Elisa Bulai, Elena Cipriani, Chloe Epiney, Hélène Hugonin, Sveva Lamanna, Melany Melato, Shekina Nguepi, Bethany Rey, Julie Vallet, Amelie Visini, Giada Cipolla.



CORSO 6/7 ANNI CHÂTILLON - Francesca Rita Aloisi, Marissa Chevrier, Ariel Dandres, Giulia Domanico, Alicya Fragale, Gaia Magnin, Rosy Nguepi, Alice Nicco, Asia Orella, Chloé Ribera Flores, Aurora Spanò, Alice Tornago, Emilie Vesan, Rebecca Zungrone.



CORSO 8+ CHÂTILLON - Sidonie Chatrian, Heidi Dondeynaz, Leila Dondeynaz, Charlotte Sanfilippo Ceraso, Claire Vierin.



AVANZATO CHÂTILLON - Beatrice Bertacco, Alice Brunello, Elisa Muraca, Micol Dublanc, Azzurra Liotta, Matilde Mangaretto, Eva Ilse Molitierno, Angelica Rocca, Rebecca Stevanoni, Lucy Vout.



AGONISTICA CHÂTILLON - Emma Baldo, Sophia Baldo, Ilaria Bertoncin, Bianca Camaschella, Alysee Casula, Noemi Challancin, Celeste Ciurca, Giulia Cretier, Manuela Fianco, Alessia Fratini, Alessia Masoaro, Melissa Mastroianni, Enilda Ndreca, Marie Péaquin.



CORSO VALTOURNENCHE - Giselle Missiaglia, Cécile Missiaglia, Giorgia Gallo, Gledina Dibra, Beatrice Taboni, Bea Vokkri, Delaila De Guio, Aline Barmasse, Annie Barmasse, Anaëlle Machet, Gregory Pession.



PREAGONISTICA CHÂTILLON - Sophie Martinet, Gaia Conti, Matilda Lazzaro, Margot Epiney, Dafne Elos, Estelle Gal, Lisa Galluccio Della Volpe.



ISTRUTTRICI - Sofia Berton, Elisabetz Carradore, Diletta Franco, Matilde Armenghi, Lilia Nugara, Micol Trapani, Federica Fornaro, Myriam Moncada, Alessandra Ceccon, Marta Carlon, Alice Tuccari, Alizee Bo, Aline Grange, Patrizia Mondino, Sara Vegetti, Carlotta Pellissier, Monica Mondino, Raffaella Gasparetto, Martina Moranduzzo e Arianna Moranduzzo.