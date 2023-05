CANTINE APERTE 28 MAGGIO 2023

CANTINE APERTE, la manifestazione organizzata in tutta Italia da Movimento Turismo del vino MTV, che quest’anno festeggia il trentennale della nascita, nata per far scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione, si terrà anche in Valle d’Aosta l’ultima domenica di maggio, sua data storica.

Le cantine che partecipano all’edizione 2023 sono, partendo dalla bassa Valle, Chateau Vieux a Pont Saint Martin alla sua prima volta, la storica Cooperativa Caves de Donnas, l’azienda Pianta Grossa di Luciano Zoppo Ronzero, le due cantine di Arnad: l’azienda vitivinicola di Dino Bonin e la cooperativa La Kiuva che tornano dopo alcuni anni di assenza, ad Aosta l’Institut Agricole Régional e la Maison D&D infine l’azienda La Source di Saint Pierre.

Grande novità è la presenza in ogni cantina di un angolo “Viticoltura eroica CERVIM” dove gli appassionati potranno degustare le eccellenze vitivinicole eroiche, provenienti da tutto il mondo, delle vere chicche enologiche, che hanno vinto una medaglia al prestigioso concorso internazionale Mondial des Vins Extrêmes che si tiene ogni anno in Valle d’Aosta da oltre 30 anni.

In tutte le cantine il vino sarà accompagnato con prodotti gastronomici del territorio. Le proposte delle singole cantine:

Chateau Vieux: propone “dalla cantina al vigneto”, da un luogo a un altro per continuare la degustazione a suon di musica, l’occasione è così speciale che Cantine Aperte sarà l’occasione per presentare la nuova etichetta Eclaire Rosé 2022 100% Nebbiolo. Presso l’azienda Pianta Grossa di Luciano Zoppo Ronzero si potranno trovare non solo le sue eccellenze ma anche le eccellenze gastronomiche dello street food di Lo Dzen Burger, i formaggi dell’azienda Peretto, i dolci di Bonne Vallée e le prelibatezze di Le Vélo. Il tutto accompagnato dalla musica di Atipic Jazz Ensemble.

Dino Bonin aspetta tutti gli appassionati nella sua cantina per fare un brindisi insieme e festeggiare così le 50 vendemmie dell’azienda. Durante la visita nella cantina di La Kiuva si potrà assistere alla lavorazione dello spumante con il dégorgement, una fase in cui le bottiglie vengono aperte una ad una, secondo tradizione. L’Institut agricole Régional propone in abbinamento ai suoi vini anche i prodotti lattiero- caseari di propria produzione.

La Maison D&D che vede Denis in qualità di titolare al suo primo Cantine Aperte oltre al vino e al miele di propria produzione ospita l’azienda Chèvre heureuse con i suoi formaggi e il Jambon alla brace di Saint Oyen.

La Source proporrà insieme ai vini i formaggi della Petite Farme di Cheillon Fulvio.

La formula è quella di sempre dalle 10.00 alle 18.00 gli appassionati e i curiosi saranno accolti nelle varie cantine dove potranno degustare i vini munendosi di bicchiere e pochette nella prima cantina visitata valido poi per la visita di tutte le altre (offerta 20 €)

valledaosta@movimentoturismovino.it

http://www.movimentoturismovino.it