Parlare del servizio di smaltimento mobili ufficio come facciamo all'interno di questo articolo significa parlare di un servizio assolutamente importante per delle imprese che hanno magari anche più di un ufficio e ogni tanto hanno bisogno di smaltire i mobili e i motivi come vedremo meglio in questa prima parte possono essere tanti.

Quindi praticamente se ci mettiamo nei panni di un imprenditore potrebbe darsi che si mette a cercare un'impresa che offre questo servizio di smaltimento mobili per gli uffici perché vuole fare un restyling all'interno dello stesso e parliamo di restyling negli ambienti semplicemente perché le cose che ci sono all'interno sono troppo vecchie, e possiamo parlare di cose semplici come poltrone o divani, ma anche di mobili e quindi mobili ingombranti.

Così come potremmo parlare anche di situazioni che riguardano la necessità di fare un cambio sede dell'ufficio e quindi di organizzare un trasloco e prima dello stesso però è chiaro che dobbiamo sgomberare quei mobili vecchi che non vogliamo portarci con noi perché non avrebbe senso, e a quel punto poter organizzare un traguardo il più efficiente e rapido possibile.

Magari l'imprenditore in questione vuole spostare la sede dell’ Impresa perché l'ufficio dove sta in quel momento è troppo caro per quanto riguarda il canone di locazione e quindi ne ha trovato un altro magari sempre in città che costa meno, e quindi vuole organizzare il tutto nel migliore dei modi.

Teniamo presente che non è un intervento che si può eseguire in autonomia non solo perché magari ci sono tanti mobili ingombranti ci ammazzeremo dalla fatica ma anche perché non sapremmo come trasportarli perché non abbiamo aiuta mezzi adeguati e soprattutto rischieremmo di smaltirli nelle discariche autorizzate a questi rifiuti ingombranti che sono dei rifiuti speciali in maniera scorretta rischiando quindi di prendere una multa.

Cosa che non rischiano le persone che lavorano all'interno di queste imprese d che si occupano di smaltimento dei mobili dell'ufficio semplicemente perché gli stessi conoscono a memoria le regole che riguardano lo smaltimento visto che lo fanno per lavoro, e in un anno faranno decine decine di interventi per non dire centinaia.

Non possiamo stabilire in astratto che preventivo per questo servizio di smaltimento dei mobili di un ufficio

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso è davvero molto difficile per non dire impossibile stabilire in astratto un preventivo per un servizio smaltimento dei mobili di un ufficio perché i fattori che concorrono lo stesso dono davvero tanti e tutti molto diversi tra loro.

Diciamo questo perché ci sono molte persone che giustamente hanno la preoccupazione del costo del servizio e quindi vorrebbero sapere tutto per telefono e non è sempre possibile perché devono guardare la situazione con i loro occhi.

Anche se poi molte di queste imprese hanno la possibilità di inviare le foto via email o di WhatsApp e a quel punto potrebbero farci un preventivo di massima per darci una prima idea,, preventivo che poi dovrebbe essere confermato dopo il sopralluogo in poche parole.