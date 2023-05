Quando parliamo di indagini sulla patrimoniale come facciamo in questo articolo praticamente parliamo di quelle indagini e aggiungeremo una delle tante di cui si occupano le agenzie investigative e quindi gli investigatori privati che ci lavorano all'interno e sono indagine molto delicate, perché avranno l'obiettivo come vedremo meglio all'interno dell'articolo di avere più informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di una determinata persona fisica o giuridica chiaramente su un mandato di un cliente.

Praticamente un cliente che può essere un comune cittadino e può essere anche un'impresa in carica rapida a un'agenzia investigativa di trovare delle prove concrete sulla situazione patrimoniale di una persona o di un'azienda per capire se le stesse hanno dei debiti o degli investimenti in corso perché magari ci sono delle trattative tra le due parti, e quindi possiamo pensare che quella azienda se è stata inaffidabile nei pagamenti e ha dei debiti in passato lo potrebbe essere pure con noi e questo ci sconsiglia da prendere un accordo per non avere poi dei problemi in seguito.

Ma potremmo parlare anche di un avvocato che deve recuperare dei soldi per un cliente da un debitore e vuole sapere se effettivamente questa persona non ha soldi come dice.

E quindi in poche parole vuole sapere se può trovare dei patrimoni da aggredire legalmente perché se questi non ci fossero è inutile anche intraprendere un'azione legale perché vuol dire che il creditore non ha possibilità di recuperare quei soldi e quindi l'avvocato lo vuole scoprire grazie all'aiuto di queste agenzie investigative.

Un'altra situazione potrebbe riguardare sempre quella di un avvocato che vuole avere queste informazioni rispetto a un coniuge perché l'altro ha il dubbio che sta occultando dei patrimoni e magari c'è una causa di separazione e divorzio in corso, e quindi c'è anche in ballo l'assegno di mantenimento per i figli per fare un esempio abbastanza interessante rispetto a questo argomento, e comunque lo è già in generale.

Un investigatore privato può aiutare i suoi clienti in tanti modi diversi

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte è un ribadire quello che abbiamo già spiegato nella prima e cioè che un investigatore privato può aiutare i suoi clienti in tanti modi diversi e in tante situazioni diverse tra loro che richiedono delle indagini richiedono delle prove concrete rispetto alla situazione patrimoniale di una persona o di un'impresa.

Il punto sarà comunque trovare delle agenzie investigative che siano più esperte per quanto riguarda questi argomenti rispetto che per esempio alle agenzie investigative che si dedicano soprattutto alle indagini per infedeltà coniugale che poi quel motivo per il quale tutti la conosciamo questo tipo di attività professionale

Poi a parte la questione dell'esperienza bisogna capire anche quali sono le condizioni economiche e quindi quanto tempo ci impiegheranno per le indagini e quanto sarà il loro onorario e se c'è la possibilità di pagarlo a rate oppure no perché per molte persone quest'ultima cosa potrebbe essere decisiva nella scelta che decidiamo di prendere.