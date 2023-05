Chi acquisterà una caldaia nuova potrà finalmente dare una svolta alla sua vita in casa perché godrà di un comfort diverso così come per ogni impianto termico. Però prima di iniziare ad utilizzarla bisognerà chiamare un tecnico per alcune indispensabili operazioni preliminare come per esempio il collaudo caldaie che segue alla prima accensione del dispositivo appena acquistato da quella singola persona o famiglia.

Però proprio perché si tratta di una cosa così delicata non può essere fatta in maniera superficiale ma solo con grande attenzione da parte di un tecnico caldaista molto esperto e qualificato, che dovrà seguire tutti gli step in questo caso bisogna fare che sono obbligatori.

Alla fine di questo test necessario cioè del collaudo che servirà per capire se tutto è stato fatto nel migliore dei modi, e ci riferiamo all'installazione, la garanzia ufficiale sarà attivata.

Questa garanzia dura qualche anno però in alcuni casi ci sono delle aziende che offrono la possibilità di allungarla per la gioia dei clienti che cosi saranno molto più tranquilli per molto più tempo.

In ogni caso il momento in cui la caldaia resta collaudata e la garanzia è stata attivata può partire il percorso col dispositivo in casa senza nessuna remora. Di sicuro la fase del colloquio è molto importante perché nel caso in cui si capisce che c'è da effettuare una regolazione del sistema si può intervenire subito perché tutto dipenderà dalle prove personali esigenze.

Ricordiamo anche che alla fine dell'installazione di questa caldaia viene rilasciata a quella che si chiama dichiarazione di conformità. E cioè un documento che il tecnico darà al cliente ma solo dopo aver fatto la prima accensione della caldaia perché altrimenti non si potrà attivare la garanzia ufficiale del produttore e si respira solo di perdere tempo.

Ma solo nel caso in cui la caldaia sia già stata installata dobbiamo affidarci un professionista autorizzato proprio dall'azienda che ha prodotto il dispositivo in questione ricordandosi che sarà importantissimo essere prudenti in certe situazioni verificando che l'installazione tutto fatto nel migliore dei modi e in maniera corretta.

Cosa succederà a questo punto

Verificare che l'installazione alla caldaia è stata fatta in maniera corretta quindi è molto importante: questa è una cosa che può avvenire controllando posizionamento, configurazione e condizioni di sicurezza perché solo dopo tutte queste fasi verrà rilasciato il libretto della caldaia, in modo da sbloccare in maniera definitiva la garanzia.

Abbiamo quindi visto come prima accensione e collaudo sono determinanti perché fanno parte dell'inizio del percorso che avremo con la caldaia nel senso che si tratta di quel momento nel quale bisogna scongiurare eventuali anomalie, garantendo la massima efficienza energetica perché nel caso in cui c'è un problema bisogna invece intervenire subito e nella peggiore delle ipotesi ridare la caldaia a chi ce l'ha venduta per farcela sostituire, ma solo se ci sono dei difetti di fabbrica. Possibilità che in realtà non è così concreta nel senso che avviene veramente poche volte statisticamente.

In definitiva solo se tutti gli step vengono fatti in maniera corretta avremo un ottimo rapporto e un ottimo percorso con un nostro dispositivo di riscaldamento.