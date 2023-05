Quando parliamo di cancellazione Crif intanto stiamo parlando della cancellazione della centrale dei rischi rispetto alla quale chi è stato segnalato alla stessa perché magari non ha pagato le rate e quello purtroppo può capitare a tutti, ed ecco perché è un argomento che interessa a tutti questo articolo, vorrebbe sapere quanto tempo deve aspettare per questo processo perché non è il massimo essere segnalati per quello ci impedisce di poter conseguire altri prestiti o comunque ci rende il tutto molto più complesso, e già in Italia accedere al credito non è per niente semplice come tutti sappiamo.

Per questo motivo anche il Garante della Privacy ha previsto che la conservazione dei dati nella Banca centrale dei rischi abbia delle tempistiche precise, oltre alle quali poi questi dati devono essere cancellati, e in questo modo si può uscire dalla cosiddetta lista dei cattivi pagatori e quello ci migliora la vita da quel punto di vista.

Poi dobbiamo tenere presente che non tutti hanno la stessa situazione e per questo motivo i tempi variano in base al tipo di inadempimento e quindi in base alla sua gravità.

Quindi ad esempio per le persone che non hanno rimborsato un qualche debito la segnalazione al Crif può durare al massimo cinque anni nel momento in cui il contratto scade.

Mentre per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti di uno o due mesi o per non più di due rate il tempo della segnalazione scende a un anno, ed ecco perché dicevamo che dipende dalla situazione di partenza che va sempre analizzata caso per caso.

Così come si arriva ai due anni quando ci sono ritardi di più di due rate o di più di due mesi Magari perché non abbiamo pagato quattro rate per fare un esempio.

Teniamo anche presente che la cancellazione è vero che avviene dopo 5 anni da quando il prestito non l'abbiamo pagato per fare riferimento a quello che dicevamo prima, ma può cambiare se noi versiamo il credito che è in sospeso.

Bisogna conoscere la procedura per farsi cancellare dalla banca centrale dei rischi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è molto importante per non fare errori se vogliamo essere cancellati dalla Crif informarci per quanto riguarda la procedura, e quindi parlare magari con il nostro consulente finanziario di riferimento, nel senso che potremmo avere un istituto dove abbiamo chiesto questi prestiti o dove andiamo sempre quando abbiamo bisogno di qualcosa del genere.

E in genere parliamo di professionisti che lo fanno di mestiere appunto e gli capitano molti casi come il nostro e quindi sapranno che cosa consigliarci per quanto riguarda la procedura è ad esempio ci potrebbero dire che in certi casi quando noi paghiamo le rate che ci mancavano e n automatico e verremo tolti da quella lista senza che dobbiamo fare nulla.

Siccome tra l'altro le regole cambiano di continuo in Italia è sempre bene aggiornarsi, ed è sempre bene fidarsi di persone che magari conosciamo da molto tempo e che sappiamo che ci daranno una mano.