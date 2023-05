The Stone: una vicenda inquietante che richiede grande attenzione

È un fatto inquietante e sconcertante, di cui occorrerà seguire con attenzione gli sviluppi nei prossimi giorni.

La vicenda del megaprogetto aveva sollevato in noi più di un interrogativo e nelle settimane scorse avevamo presentato delle iniziative in Consiglio regionale per avere chiarimenti. Fra queste una mozione in cui si chiedeva, tra l'altro, che si facesse un esame minuzioso del progetto e che si definissero con il Comune iniziative volte a evitare la realizzazione nei termini in cui era stata proposta. Mozione che ha ottenuto soltanto i nostri due voti.



Anche alla luce di quanto sta emergendo, aldilà degli accertamenti che spettano naturalmente agli inquirenti, ribadiamo che l'attenta analisi da noi richiesta in Consiglio aveva ed ha tutta la sua ragion d'essere e ci rammarichiamo che non sia stata presa in considerazione.

Siamo convinte che di fronte a progetti fortemente impattanti sul territorio, che prevedono aumenti notevoli di volumetrie, sia necessaria la massima trasparenza e, da parte della Regione, una seria riflessione sulla "legge casa", strumento urbanistico ormai datato e nato con altre finalità.

Inoltre deve esserci una più forte sinergia tra le competenti strutture regionali e i Comuni, responsabili del rilascio dei permessi di costruzione, nell'attenzione agli aspetti paesaggistici, di rispetto e valorizzazione del territorio.

Chiara Minelli Erika Guichardaz Consigliere regionali PCP