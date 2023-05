Quando parliamo di finanziamenti senza busta paga come la denominazione suggerisce parliamo di un tipo di prestito che viene concesso a quelle persone che non hanno una busta paga regolare e purtroppo soprattutto nel nostro Paese sono tante e di varie categorie e parliamo di disoccupati così come dei lavoratori autonomi, così come anche i professionisti o di freelance vari, e appunto sono quei finanziamenti ad hoc per quelle persone che hanno difficoltà a dimostrare un reddito fisso o un garante per quanto riguarda la regolarità dei pagamenti.

Naturalmente è molto difficile stabilire a priori quali sono le condizioni per ottenere un finanziamento del genere perché poi ogni istituto di credito ha le sue regole e ha le sue politiche aziendali, ed è chiaro che bisogna interloquire con loro per capire se sono una condizioni che ci convengono o che sono adatte comunque alla situazione finanziaria ed economica che abbiamo.

Quello che possiamo dire con abbastanza certezza è che in genere parliamo di finanziamenti che hanno un tasso di interesse maggiore rispetto ad altri prestiti tradizionali e magari parliamo per esempio della cessione di un quinto che è dedicata a quelle persone che non ha busta paga e quindi ai dipendenti a tempo indeterminato o ai pensionati, e siccome qui il rischio è più alto è chiaro che il tasso di interesse lo è.

Così come sempre per quanto riguarda la questione delle garanzie ce ne possono essere di varia natura un po' più rigide rispetto alle altre e parliamo della firma di un garante o di presentare dei beni come impegno dipende dalla situazione specifica della persona, oltre che delle politiche degli istituti di credito come dicevamo prima.

Esistono varie tipologie di finanziamenti senza busta paga e dobbiamo trovare quella più adatta alla nostra situazione specifica

Quello che dicevamo nel titolo di questa seconda parte è praticamente un sunto di quello detto nella prima e cioè che comunque dobbiamo trovare una situazione adatta al momento in cui ci troviamo dal punto di vista economico e finanziario per quanto riguarda i finanziamenti

Per quanto riguarda le tipologie di finanziamenti possiamo parlare di prestiti personali che vengono richiesti per coprire delle esigenze che possono riguardare l'acquisto di un bene di consumo delle spese mediche o di spese per la ristrutturazione casa, o spese per il matrimonio.

Ma poi esistono anche i cosiddetti prestiti per giovani che sono dedicati in genere ai neo maggiorenni e che hanno un'età compresa tra 18 e 35 e magari gli possono servire per lo studio o per avviare un'attività.

Così come ci possono essere anche prestiti dedicati agli stranieri e cioè cittadini non italiani che risiedono in Italia così come ai protestati e cattivi pagatori,e cioè che ha avuto problemi di insolvenza in passato ed è stato segnalato come cattivo pagatore.

Purtroppo in Italia non è facile l’accesso al credito, ma questo non significa che bisogna arrendersi ma semplicemente significa che dobbiamo avere pazienza e dobbiamo vagliare varie possibilità prima di provare quello che stiamo cercando.