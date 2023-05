Di sicuro chiunque leggerà questo articolo sa che cosa è una casa di cura e sa che sono delle residenze che servono per accogliere gli anziani che per qualche motivo non possono rimanere più in casa è il motivo principale è che sono persone non autosufficienti o che comunque hanno molte difficoltà da quel punto di vista e sono anche persone in certi casi con delle patologie croniche che non potendo essere assistite di continuo da familiari o da amici per tanti motivi hanno bisogno di un supporto 24 ore al giorno tutto l'anno praticamente.

Sono anche persone che magari insieme ai loro familiari se ne hanno cosa non scontata, probabilmente hanno anche valutato altre opzioni e quindi magari hanno valutato di contattare una badante e farla andare a vivere a domicilio con loro in modo che la stessa si possa occupare di tante questioni che riguardano la gestione della casa, come andare a fare spesa o come cucinare o come pulirla ,e poi si occupano di assistere queste persone anziane a 360 gradi anche per esempio per quanto riguarda la questione delicatissima dell'igiene personale.

Infatti queste persone che poi prendono in considerazione la possibilità di una casa di cura spesso non si possono occupare nemmeno di quella ed il problema è che le badanti fanno tantissime cose però certamente non si possono occupare di assistenza sanitaria, e quindi se parliamo di persone con patologie croniche potevano chiamare anche degli infermieri a domicilio.

Quindi decidere in quelle condizioni di rimanere in casa non è impossibile ma non è facile e se in più ci mettiamo che in certi casi non c'è spazio sufficiente nella stessa casa per accogliere una badante convivente, e a quel punto prendere in considerazione la possibilità di andare a stare in una casa di cura non è per niente strano.

Chiaramente non sono decisioni che si possono prendere a cuor leggero, perché bisogna parlare in famiglia e bisogna convincere queste persone anziane che questa è la soluzione migliore o se non altro che è una soluzione da vagliare e poi prendere una decisione corretta.

Può non essere facile convincere delle persone anziane ad andare in una casa di cura

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte chiaramente non è facile convincere molte persone anziane ad andare in una casa di cura perché potrebbero averne preoccupazione e avere paura di allontanarsi dalla sua casa e della loro famiglia e solo che in certi casi come dicevamo la soluzione diventa non più gestibile.

Anche perché magari spesso i figli non sono vicini e lavorano sempre e bisognerebbe convincere queste persone semplicemente andando a cercare una casa di cura che poi sia soddisfacente da tanti punti di vista.

E questo intanto significa che dovrebbe essere un luogo non troppo lontano da dove vivono i figli o i nipoti in modo che possono andare a trovarle spesso e volentieri e questo già potrebbe essere una cosa di molto importante per convincere queste persone a vagliare questa possibilità.