I contratti a termine devono costare di più rispetto a quelli stabili

“La precarietà si combatte agendo sul piano dei costi e non delle regole. Bisogna incentivare il tempo indeterminato e l’apprendistato. La flessibilità deve essere negoziata e molto meglio pagata. Dobbiamo fare in modo che i contratti a termine costino di più rispetto a quelli stabili. E quel di più deve alimentare un fondo di solidarietà per le pensioni dei giovani”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo a Venezia al Convegno di UMANA: “La Sfida del lavoro: confronti per un futuro sostenibile”.

Sbarra ha rilanciato anche il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, sul quale la Cisl ha depositato lo scorso 24 aprile presso la Corte di Cassazione di Roma, una proposta di legge di iniziativa popolare.

“La partecipazione – ha sottolineato Sbarra – è la chiave per affrontare tutte le questioni ‘calde’ del momento: radicare gli investimenti, elevare i salari, rilanciare la sicurezza, la formazione e le competenze, contrastare delocalizzazioni e speculazione finanziaria, incrementare innovazione di processo e di prodotto".

La nostra proposta di legge di iniziativa popolare come ha ribadito Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA, su cui a breve lanceremo la campagna di raccolta firme, risponde a tutte queste esigenze in modo concreto, completo, proponendo innovazioni sostenibili e immediatamente applicabili, coprendo tutte le forme di partecipazione: dalla gestionale all’organizzativa, dalla finanziaria alla consultiva. Lo fa senza impostazioni dirigiste o precettive, ma incentivando il libero incontro negoziale nelle imprese..