Evento conclusivo del progetto Interreg Alcotra « Tour de la Route des vignobles alpins »

La giornata prenderà avvio con la tavola rotonda “Il turismo enologico di montagna guarda al futuro” e i lavori saranno introdotti dai discorsi dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel e della sindaca di Aymavilles Loredana Petey.

Prenderanno poi la parola Elena Di Bella, dirigente della Direzione Sviluppo rurale e montano della Città Metropolitana di Torino, capofila del progetto, che illustrerà i principali risultati raggiunti e Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, che parlerà delle prospettive del settore.

«Questo progetto viene ad arricchire il panorama già importante delle iniziative dedicate al mondo dell’enologia nella nostra regione – dichiara l’Assessore Marco Carrel - Il settore vitivinicolo, sempre più attraente e trainante, è uno dei fiori all’occhiello della produzione d’eccellenza locale e riteniamo sia fondamentale valorizzarlo in sinergia con il turismo. Grazie alla realizzazione di percorsi di visita che attraversano il nostro territorio, vogliamo accompagnare i visitatori alla scoperta dei sapori locali e genuini che testimoniano di una Valle d’Aosta dall’agricoltura non solo eroica e coraggiosa ma anche accogliente e turistica. Grazie al loro lavoro e alla loro passione, i viticoltori diventano dei veri e propri ambasciatori del nostro territorio e il bicchiere di vino un modo per raccontare tutta la nostra regione».

Verrà poi lasciato spazio poi ad una tavola rotonda, moderata dall’agronomo Roberto Gaudio, alla quale interverranno: l’Assessore Marco Carrel, il presidente del Consorzio vini Valle d’Aosta, Vincent Grosjean, il presidente del Cervim Stefano Celi, il responsabile della comunicazione del CIVS (Comité Interprofessionnel Vins de Savoie) Franck Berkulès, il responsabile dell’unità di economia dell’Institut Agricole Régional Carlo Francesia Boirai, il direttore dell’agenzia di comunicazione MetrixComm Giorgio Azzali, il coordinatore regionale Città del Vino, Stefano Carletto, e la guida enoturistica Elisabetta Converso. Tracceranno le conclusioni Elena Di Bella e il coordinatore del Dipartimento Agricoltura, Fabrizio Savoye.

Durante la tavola rotonda saranno anche presentate le tante iniziative concluse in Valle d’Aosta nell’ambito del progetto. Tra queste, la creazione di 6 itinerari di visita per la scoperta dei paesaggi del vino e dei luoghi della cultura, con occasioni di degustazione dei prodotti tipici presso le aziende del territorio, e la realizzazione dei locali di esposizione dei vini valdostani e della sala di degustazione alla Grandze del Castello di Aymavilles, ora in gestione al Consorzio Vini Valle d’Aosta, per valorizzare la produzione locale in occasione di incontri ed eventi.

Al termine della tavola rotonda, dalle ore 14.00, con partenza dalla sede del Consorzio Vini Valle d’Aosta (al piano terra della Grandze), i presenti potranno partecipare alle visite guidate del Castello e a itinerari di scoperta dei vigneti accompagnati dai produttori vitivinicoli del Consorzio Vini.