“Per far ripartire il Paese occorre mettere in campo condivisione, partecipazione, dialogo e confronto”

“Abbiamo confermato unitariamente le priorità che abbiamo posto alla base delle manifestazioni unitarie che stiamo tenendo in queste settimane e che andranno avanti per tutto il mese di maggio nei luoghi di lavoro, nel territorio e con tre grandi iniziative che si terranno a Bologna, Milano e Napoli”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra intervistato stamani a margine della manifestazione per il Primo Maggio a Potenza.

“Con Cgil e Uil “abbiamo rilanciato, nel rapporto con il Governo la necessità di riprendere il cammino del confronto e di un vero dialogo sociale sulle grandi emergenze che il Paese ha davanti. Abbiamo sospeso il giudizio sul pacchetto lavoro – ha aggiunto – in attesa di conoscere il testo ufficiale e abbiamo lamentato un metodo che consideriamo sbagliato, inopportuno, inadeguato. Questo paese riuscirà ad incrociare la sfida della ripartenza se insieme mettiamo in campo condivisione, partecipazione, dialogo e confronto” ha concluso.