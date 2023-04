Primo Maggio generoso per i dipendenti della Cogne Acciai Speciali; 900 euro

In virtù del risultato economico raggiunto nel corso del 2022, la Cogne Acciai Speciali ha determinato un Premio di risultato per i propri dipendenti legato all’extra reddittività. I dipendenti Cogne riceveranno quindi un riconoscimento di 900 euro legato alla chiusura del Bilancio 2022, approvato oggi, 28 aprile 2023, che ha registrato per l’azienda il migliore risultato di sempre con un Ebitda di 100 milioni di euro.



La Cogne Acciai Speciali premia i suoi dipendenti per gli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno, nonostante le difficoltà incontrate nella gestione della produzione e degli ordini a causa della guerra in Ucraina e in relazione al considerevole aumento delle materie prime e dei costi dell’energia – spiega il Direttore generale Monica Pirovano -. Il 2022 è stata un’annualità complessa ma con l’impegno e lo sforzo di tutti siamo riusciti ad aumentare il nostro Ebitda del 17 per cento. Un risultato di rilievo che l’Azienda ha voluto condividere anche con i propri dipendenti. Da evidenziare che il Premio di risultato 2022 va ad aggiungersi al “Bonus Presidente” che l’Ingegner Giuseppe Marzorati ha donato alla fine dello scorso anno.

Credo che questi siano indicatori del fatto che l’Azienda è consapevole del valore delle proprie risorse umane e che si adoperi affinché queste vengano valorizzate e compensate, anche sotto il profilo economico.

Ritengo infine che sia doveroso rivolgere un ringraziamento da parte di Cogne Acciai Speciali e a nome mio personale a tutti coloro che ogni giorno lavorano, affinché l’azienda prosegua il progetto di mantenere il proprio ruolo di azienda leader e di garantire la fornitura sui mercati di tutto il mondo di prodotti di qualità elevata e certificata riuscendo ad essere così competitiva anche nei settori quali aerospace, automotive, oil&gas e nucleare.



Il Premio di risultato, che dal 2023 diventerà Premio Aziendale, rientra nella cosiddetta “retribuzione variabile”, ossia legata al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi, in sede di trattativa di secondo livello, con le Organizzazioni Sindacali – spiega Ilaria Fadda, Direttore Risorse Umane & Academy -. I 900 euro rappresentano la somma di 800 euro di extra reddittività e di 100 euro frutto della trattativa di secondo livello di luglio dello scorso anno, con riferimento alla proroga del premio stesso. L’anno 2022, senza precedenti a livello di risultati economici aziendali, ha visto, inoltre, l’erogazione di un credito welfare aziendale ai Colleghi, quale ulteriore riconoscimento per l’attività profusa. Rimanendo sul tema welfare, nell’anno appena concluso, Cas si è impegnata, per la prima volta, in un programma strutturato di progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie.

È nato inoltre il protocollo con l’Istituto radiologico valdostano che permette ai lavoratori di avere prestazioni di fisioterapia all’interno dello stabilimento e momenti individuali di sostegno psicologico. Ma anche occasioni di svago come il corso e il torneo di bridge per i dipendenti e i loro familiari. Sempre pensando alle famiglie, abbiamo attivato il doposcuola per i figli dei lavoratori e l’azienda è intervenuta al 50 per cento sui costi dell’iscrizione dei bimbi ai centri estivi.

Tra le iniziative anche il progetto Volontari d’acciaio, un percorso dedicato alla formazione di chi vuole mettersi a disposizione della comunità.

L’obiettivo finale e prioritario è quello di porre “la Persona al centro”, agevolando l’organizzazione del tempo delle Persone CAS, sia nelle ore lavorative che in quelle dedicate allo svago.