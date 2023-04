Pollein: Stanziati nuovi fondi per sicurezza strade

“Da un lato si può osservare una diminuzione delle entrate accertate relative a IMU e permessi di costruire, mentre aumentano le entrate su tassa di soggiorno e TARSU-TIA-TARI". Il sindaco di Pollein, Angelo Filippini, commenta così i contenuti del documenti contabili apprivato dal Consiglio che evidenziano l’aumento delle spese di parte corrente, risultanti pari a 2.166.611,59 euro nell’anno 2021 e 2.327.304,873 euro nell’anno 2022, mentre si osserva una diminuzione delle spese di parte capitale risultanti pari a 2.030.814,53 euro nell’anno 2021 e 1.734.456,94 euro nell’anno 2022”.

La relazione del revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto.

L'assemblea ha approvato anche le nuove tariffe TARI relative all’anno 2023, secondo il nuovo piano tariffario dell’Unité des Communes Mont-Emilius Durante la seduta è stata discussa ed approvata la terza variazione al bilancio di previsione 2022/2025, per un totale di 287.382,16 euro, applicando una quota di avanzo disponibile di 253.000 euro.

In particolare, le spese principali sono così suddivise: 70.000 euro saranno investiti per la manutenzione straordinaria delle strade, 41.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza, 40.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, 30.000 euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, 18.000 euro per la manutenzione straordinaria del campeggio di Località Les Iles, 18.000 euro per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione marciapiede lungo la SR 19 e 10.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete idrica.

Spese minori riguardano l’acquisto di mobili, arredi e software, i lavori presso l’ex latteria e la manutenzione straordinaria del campetto di Località Saint-Benin. Quinto punto all’ordine del giorno è stata l’approvazione dell’autorizzazione della procedura per l’acquisizione al demanio di una porzione di piazzale comunale in località Les Crêtes, attualmente ancora in capo a privati cittadini.

Successivamente si è passati a modificare le modalità di pagamento della cauzione per l’utilizzo della sala polivalente di Località Grand Place, inserendo la modalità di pagamento in contanti o con assegno circolare, confermando poi le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali.

È stata poi dichiarata ammissibile, ai sensi dell’art. 53 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., la realizzazione di un’area ludica con annessa recinzione e per l’ampliamento del parcheggio esistente di un’azienda agricola sul territorio comunale. In chiusura di seduta, il sindaco Angelo Filippini ha comunicato l’avvenuta installazione della nuova scultura alla rotatoria della Grand Place realizzata da Siro Viérin e Enrico Massetto e che sono stati presentati alla CUC gli elaborati per il bando di gara relativo al partenariato pubblico privato del campeggio comunale Les Iles.

Chiusura dedicata allo sport, con la comunicazione della manifestazione podistica sia competitiva che non competitiva Fast&Strong domenica 7 maggio, invitando la popolazione a partecipare visto anche il suo carattere benefico in favore dell’associazione VIOLA, ed il passaggio in territorio comunale il 28 maggio della mezza maratona Aosta21K, ringraziando per la disponibilità i volontari delle associazioni del territorio per entrambe le manifestazioni.