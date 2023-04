Con le rotonde alla valdostana l'autonomia ci guadagna

Nessuno sa dare informazioni, nemmeno l'assessore regionale all'agricoltura, ma sembra che sia iniziata la sperimentazione delle vacche diserbanti. Infatti, nella rotonda di località Autoporto, dove c'è lo svincolo per accedere alla sede dell'Assessorato regionale al turismo una mandria di vacche pascolava tranquillamente; per evitare fughe dal lavoro forzato, la rotonda era delimitata dal nastro del pastore elettrico. Nessuno sa dire è è tutto regolare e chi ha dato l'autorizzazione all'allevatore di far brucare l'erba alle mucche.

Da qualche anno a questa parte le Amministrazioni non possono più usare nei luoghi pubblici, strade e cimiteri compresi, i "dissecanti" delle erbe infestanti a base di Glifosato. E così entrano in campo le mucche che sostituiscono il cosiddetto "diserbo meccanico", ovvero con decespugliatore a mano che schizza sassolini a destra e a manca rovinando le carozzerie delle auto in transito e scheggiando i cristalli delle auto medesime.

Tanti comuni in Italia e cantoni svizzeri hanno adottato capre, asini e pecore 'tosaerba, ma nessuno aveva pensato alle mucche. Pare che all'Anaborava stiano ipotizzando di creare il Libro Genealogico della vacca valdostana tosaerba: codice della strada permettendo.