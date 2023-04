Incidente stradale tra auto e mezzo pesante a Verrés

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS26 nel comune di Verrès, località Torille per un incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante.

La conducente dell'autovettura è stata estratta dai vigili del fuoco e presa in carico dal servizio sanitario. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei CC, intervenuti per i rilievi del caso. Sul posto anche personale ANAS e vigili volontari del distaccamento locale. La statale al momento risulta chiusa in entrambe le direzioni.

Il traffico pesante è stato deviato in autostrada e quello leggero su percorso alternativo.

AGGIORNAMENTO

La conducente era cosciente quando è stata estratta dal personale dei Vigili del Fuoco.

Si prospettano lunghe operazioni di scarico bilico e ripristino viabilità.