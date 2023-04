NCC per trasferta: come funziona

Quando parliamo del servizio di NCC per trasferta praticamente stiamo parlando del cosiddetto servizio di noleggio con conducente o NCC che praticamente è un servizio di trasporto ormai abbastanza conosciuto anche al grande pubblico a differenza di qualche anno fa, ed è un servizio che prevede un veicolo con un autista a disposizione di un cliente o di un gruppo di clienti se per esempio parliamo di un gruppo di turisti o di una famiglia per un periodo determinato di tempo, e per un itinerario specificato in anticipo e programmato soprattutto in anticipo.

Parliamo di un servizio molto indicato per trasferte di lavoro visto che parliamo di quello, ma anche per delle gite ,turistiche o per qualche evento importante come può essere un matrimonio oppure una cerimonia di gala e in tutti questi casi la presenza di un autista professionista che sicuramente avremmo visto nei vari aeroporti alla sezione arrivi e ci avranno colpito per la loro eleganza che conduce un veicolo fra la differenza perché ci farà fare una bella esperienza di un viaggio confortevole senza che dobbiamo essere noi a pensare alla guida.

Anche perché se per esempio parliamo di chi ci viene a prendere perché abbiamo una trasferta al lavoro e viene in aeroporto dovremmo aspettare un taxi, o dovremmo aspettare una navetta con tutto il caos che questo comporta.

Tra l'altro facevamo riferimento a trasferte di lavoro e magari parliamo di persone che fanno parte del mondo di business anche persone importanti che hanno vari appuntamenti all'interno di quella città e vogliono arrivare puntuali e non vogliono certo stressarsi a dover noleggiare una macchina o addirittura a venire con la loro macchina con il rischio anche di sbagliare strada se non conoscono la città.

In ogni caso parliamo di un servizio comune nel settore del turismo come nel settore delle aziende, dell'Industria, ma che viene utilizzato anche da molti privati ormai.

Comunque un viaggio del genere ha l'obiettivo di garantire un'esperienza piacevole e soddisfacente a prescindere dai motivi per cui magari siamo andati in quella città che possono essere motivi di lavoro, di turismo e studio

Avere a disposizione un servizio di noleggio un conducente può essere un'esperienza interessante

E comunque per quanto riguarda queste trasferte di cui dicevamo anche per motivi di studio o di lavoro spesso sono molto stressanti e richiedono molta concentrazione e impegno, ed ecco perché questo servizio di noleggio con conducente dicevamo dal titolo di questa seconda parte che può essere un'esperienza interessante nel senso di rilassante.

Anche perché non è cosa da poco avere un conducente che si prende cura di tutto il viaggio per quanto riguarda ogni dettaglio che sia di pianificazione dell'itinerario e della guida del veicolo.

Certamente ci conviene prenotarlo con un certo anticipo questo tipo di servizio magari prima del viaggio e quando stiamo prenotando il biglietto aereo in modo da poter avere vari preventivi via email o via telefono e poterle confrontarli, e scegliere quello che ci sembra comunque più conveniente in un rapporto qualità prezzo.