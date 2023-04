Caprice, Lombardeun e Mercì Reines a Issime

Sono state 156 le bovine le protagoniste della sesta eliminatoria primaverile del Concours régionale des batailles des reines che ha fatto tappa nel paese della valle del Lys.

In prima categoria ha vinto "Caprice" (680 chili) di Joel Montrosset di Jovençan, davanti a "Farinella"(676) e "Cardelleun" (675) entrambe della stalla di Piero Busso di Donnas. Si qualifica per la finale regionale, conquistando il quarto posto, anche "Magnin" (626) di Didier Milesi di Perloz.

In seconda categoria, il "bosquet" di regina va alla padrona di casa, "Lombardeun" (560), di Fulvio Ronco di Issime, che in finale ha avuto la meglio su "Venus" (546) dei fratelli Baudin di Champorcher. Terzo e quarto posto per "Tourmente" (560) di Ernesto Lazier di Lillianes e "Tzigane" (557) di Remo Gros di Fontainemore.

In terza categoria, la vittoria va a "Mercì" (515) di Andrea Clerin di Pont-Saint-Martin, che ha battuto "Spia" (514) di Filer Sorin di Fontainemore. Terza "Sierra" (511) dei fratelli Meynet di Valtournenche; quarta "Moncler" (516) sempre della stalla di Clerin.