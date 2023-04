Torna d'attualità la 'tangenziale' di Aosta, il tratto autostradale più caro del mondo

Il testo, depositato dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, intendeva impegnare il Governo a porre in essere ogni iniziativa che portasse alla dismissione della tangenziale sud di Aosta, segmento attualmente compreso nella rete autostradale gestita dalla società RAV, in modo da determinare una gestione del tratto più confacente alle esigenze della popolazione che quotidianamente percorre la trafficatissima zona sud di Aosta e le strade regionali che su di essa confluiscono.

«La questione della tangenziale Sud è stata oggetto di numerose iniziative consiliari riproposte nel corso del tempo da tutte le parti politiche che ne sottolineano l'importanza strategica dal punto di vista non solo viario ma anche turistico - ha sottolineato il Consigliere Diego Lucianaz -. Il Comune di Aosta non intende perseguire il disegno di un secondo ponte sulla Dora Baltea che avrebbe sicuramente alleviato il passaggio dei circa 7 milioni di veicoli sul Pont Suaz e non pare che la Regione abbia intenzione di risolvere nel breve la criticità degli incroci in questa zona, causa di code chilometriche. Il tratto viario tra Pollein e Sarre che è storicamente considerato come la tangenziale sud di Aosta è stato fortemente voluto dal Comune di Aosta e dalla Regione per alleggerire il traffico e l'inquinamento. Questa tratta autostradale ha un costo davvero esoso per chi non è in possesso di Telepass a fronte, invece, della totale gratuità degli oltre 400 km della Salerno/Reggio Calabria. Sarebbe opportuno correggere questa situazione penalizzante, come recentemente auspicato da diversi Sindaci valdostani.»

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha dichiarato l'irricevibilità della mozione «perché la tangenziale è parte dell'autostrada, oggetto di concessione, dove la Regione è socio di minoranza: pensare di perseguire un percorso con le premesse indicate nella mozione non è praticabile. Ricordo peraltro l'impegno di tutti i Governi regionali che si sono succeduti per alleggerire i costi dell'autostrada, facendo un passo avanti negli sconti e applicando la gratuità per chi ha il Telepass del tratto Aosta est/Aosta ovest. Inoltre, non credo che la gratuità di quel tratto andrebbe ad alleggerire il traffico sulla strada de l'envers che serve i residenti di Charvensod, Gressan e Jovençan.»

E così i valdostani continuano pagare oltre 11 euro per circa 10 chilometri del tratto Aosta est - Saint Pierre.