Nuove opportunità per formazione “Operatore Socio Sanitario”- OSS 2.0

Dopo il successo della prima edizione, in accordo con l’Amministrazione regionale, Progetto Formazione ha aperto le iscrizioni alla seconda edizione del percorso di qualifica per Operatori Socio-Sanitario, in programma a partire dalla fine del mese di maggio.

Si tratta di un’opportunità concreta per coloro che desiderino acquisire una professionalità da spendere sul mercato socio sanitario, alla luce delle concrete possibilità occupazionali nel comparto sanitario regionale, unite ai 18 anni di esperienza di Progetto Formazione (oltre 330 allievi formati e occupati per il 98% dei casi).

Il corso, oltre a prevedere il classico percorso previsto dalla normativa (composto da 550 ore di formazione e 450 di stage presso strutture sanitarie e residenziali), mira a fornire ulteriori competenze attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici in ambito sanitario e ad accompagnare tutti i partecipanti in base alle loro caratteristiche e peculiarità.

Pertanto, in accordo con quanto richiesto per il profilo professionale, Progetto Formazione garantirà agli iscritti lo stage in strutture socio sanitarie. Inoltre, offrirà un contributo per tutti coloro che riusciranno ad ottenere la qualifica al termine del percorso e che non avranno fruito del Voucher messo a disposizione dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per la “Formazione e aggiornamento delle figure regolamentate” che prevede una copertura dell’80% del costo complessivo del corso.

Riguardo alla possibilità di utilizzo dei Voucher regionali, questi potranno essere richiesti anche dai cittadini extracomunitari purché residenti in Valle d’Aosta.

I requisiti di partecipazione all’iniziativa sono la maggiore età e il possesso della licenza media.

Le iscrizioni si chiuderanno il 12 maggio.

Per informazioni rivolgersi al 3311371704 o al 0165/43851, scrivere all’indirizzo info@progettoformazione.org o, nei giorni di fiera di Maison&loisir, dal 28 aprile al 1° maggio, presso lo stand di Projet Formation 180/181.