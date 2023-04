Incendio canna fumaria a Pontboset (FOTO)

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è intervenenu nel comune di Pontboset, località capoluogo per un incendio canna fumaria di una civile abitazione di 4 piani fuori terra. Sul posto sono intervenuti il personale professionista con 8 unità con autopompa, autobotte e autoscala e i distaccamenti volontari di Champorcher e Hone con 7 unità.

Sono in corso le indagini sulla natura dell’incendio. Proseguono anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione. È stato richiesto anche l’intervento della DEVAL per la messa in sicurezza di un cavo elettrico che è stato coinvolto parzialmente nell’incendio. Gli occupanti dell’abitazione sono accolti e ospitati da parenti. Nessuna persona coinvolta.Sul posto anche le forze dell'ordine.