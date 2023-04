Premiati i comuni ricicloni della Valle d'Aosta

Il Comune di Aosta e i sub-Ato Mont-Émilius, Mont Cervin-Evançon, Mont-Rose e Walser sono i "ricicloni" valdostani premiati dalla Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta per aver superato il 65% di raccolta differenziata.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina all'Hotel des États di Aosta, durante la prima edizione dell'Eco-Forum per l'economia circolare della Valle d'Aosta. I dati si riferiscono al 2021.

Tra i premiati, il sub-ato Mont Cervin-Evançon è in testa con il 73% di raccolta differenziata, seguono il Comune di Aosta (69,6%), i sub-Ato Walser (69,3%), Mont-Rose (68,5%) e Mont-Émilius (66,7%). In generale, i dati sono in lieve peggioramento rispetto a quelli registrati nel 2020, ad eccezione dei sub-Ato Mont Cervin-Evançon, che migliora la sua raccolta del 0,40%, e Mont-Émilius (0,90%).

Il sub-Ato Mont Cervin-Evançon è anche l'unico a ridurre la quantità di rifiuto secco conferito che passa dai 162,02 chili per abitante registrati nel 2020 ai 152,88 chili per abitante del 2021.