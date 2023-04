Procura Aosta apre inchiesta su tragedia di Rheme Notre Dame

Erano tre allievi di una scuola per guide alpine, e al momento della valanga si trovavano sul monte Tsanteleina: si chiamavano Lorenzo Holzknecht, Sandro Dublanc ed Elia Meta. A chiamare i soccorsi era stato Matteo Giglio, l'istruttore che li accompagnava nella cordata e che si è salvato.

Sul caso la procura di Aosta ha aperto un'inchiesta. Al momento non si conoscono né le eventuali ipotesi di reato né se vi siano persone indagate. L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La relazione del Soccorso alpino della guardia di finanza è attesa sulla scrivania del pm Giovanni Roteglia che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia. La decisione sarà presa anche in base agli esiti dell'esame esterno condotto dal medico legale.

Oggi nella zona dov'è avvenuto il distacco il pericolo è «3 marcato». Da giorni si verificano in quota distacchi nevosi anche massicci praticamente in tutte le vallate della regione.

Beppe Cuc, presidente dei Maestri di sci ricorda Sandro Dublanc: "una persona gentile, riservata e attenta al suo lavoro". Dublanc era maestro di snowboard dal 2008. Ha diretto per molti anni la scuola di sci di Champorcher. Dolore espresso anche per il decesso del collega di Bormio, Lorenzo Holzknecht.

Recuperati i corpi delle tre aspiranti Guide alpine travolte ieri pomeriggio durante una salita scialpinistica. «Esprimo la mia più sentita vicinanza ai familiari delle vittime, a titolo personale e a nome di tutto il Sodalizio», afferma il Presidente generale Antonio Montani.

«Questa mattina abbiamo iniziato la riunione del Comitato direttivo centrale con una telefonata al presidente delle Guide alpine valdostane Ezio Marlier per manifestargli la vicinanza di tutto il Club alpino italiano in questa primavera tragica. Ho trovato una persona, solitamente piena di energia ed entusiasmo, davvero scossa e distrutta per quanto è accaduto».

Come purtroppo accade troppo spesso, una terribile valanga si è presa tre figli della montagna. Uomini forti e preparati, profondi conoscitori di quei terreni impervi, di quelle ultime frontiere dell’avventura che le Alpi ci sanno ancora regalare. Erano dei campioni i tre aspiranti guida alpina travolti ieri da una valanga in Val di Rhêmes, in Valle d’Aosta. I loro corpi senza vita sono stati estratti questa mattina, dopo che per tutta la giornata di ieri, giovedì 13 aprile, i soccorritori hanno provato a raggiungere il luogo del distacco affrontando una meteo severa.

A dare l’allarme Matteo Giglio, istruttore che accompagnava gli aspiranti guida. Anche lui travolto, è riuscito in qualche modo a tirarsi fuori e chiedere aiuto. Prelevato è stato ricoverato all’ospedale di Aosta in condizioni fortuntamente non gravi. Per gli altri non c’è stato nulla da fare. Dopo lo stop delle ricerche di ieri sera, i soccorritori sono tornati sul luogo del distacco nella mattina di oggi riuscendo a estrarre i corpi di Lorenzo Holzknecht (39 anni), campionissimo dello scialpinismo originario di Sondalo con un palmarès ricco di un argento e due bronzi ai campionati mondiali e due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei; Sandro Dublanc (44 anni), maestro di sci di Champorcher; Elia Meta (37 anni), finanziere scelto della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.

Tre alpinisti esperti e motivati, ambiziosi, vogliosi di fare della montagna qualcosa in più. Consapevoli che la montagna porta con sé dei rischi, rischi che avevano scelto di accettare per vivere a fondo la loro passione.