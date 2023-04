La Consigliera di Parità della Valle d’Aosta, in collaborazione con la Chambre valdôtaine e l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, organizza per giovedì 20 aprile alle ore 14.30 presso la sala conferenze della BBC di Aosta il seminario “La Certificazione della Parità di Genere e il sostegno all’imprenditoria femminile: nuove norme e incentivi statali e regionali” per informare le imprese sulle più recenti opportunità statali e regionali. Tali incentivi potranno essere utili sia per lo sviluppo e il miglioramento, in ottica inclusiva, del contesto aziendale, sia per accedere ai vantaggi premiali previsti dalla normativa vigente e rispondere a quanto richiesto dal nuovo Codice degli appalti.

In particolare durante l’incontro saranno presentati i requisiti e l’iter da seguire per l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere, i vantaggi concreti per le imprese e i servizi di accompagnamento e sostegno alla certificazione gestiti dal sistema camerale nazionale. Verranno inoltre brevemente illustrati i servizi e le misure regionali e camerali che incentivano la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, nonché i servizi erogati dalla Chambre nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network per accompagnarle all’estero.

PROGRAMMA

h 14.30 - Saluti Istituzionali

Luigi Bertshy - Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile

Roberto Sapia - Presidente della Chambre valdôtaine

h 14.45 - Certificazione della Parità di Genere: che cos’è, quali sono i vantaggi per le imprese, le linee guida e il processo per conseguirla

Daniela Asaro – Certification Manager RINA Services S.p.A.

Katya Foletto – Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d'Aosta

h 15.30 - Come le imprese possono accedere ai servizi per la Certificazione della Parità di Genere

Tiziana Pompei - Vicesegretario generale di Unioncamere

h 16.15 - Contributi regionali a favore delle imprese femminili

Alessandra Spalla e Valentina Betti - Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile

h 16.30 - I servizi camerali a supporto delle imprese valdostane

Claudia Carnevali - Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network della Chambre valdôtaine

h 16.45 - Domande e chiusura dei lavori

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’evento si svolgerà il 20 aprile alle ore 14:30 presso la sala conferenze della BCC Valdostana di Aosta (Viale Giuseppe Garibaldi, 3). E’ possibile partecipare anche in modalità telematica.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuare al seguente link: https://forms.gle/Ert5iWczVvAu33UL9

Gli iscritti che hanno selezionato la modalità telematica riceveranno la mattina dell’evento, all’email indicata in fase di iscrizione, il link a cui collegarsi.