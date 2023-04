Orso, WWF: Gravi e pericolose le affermazioni sulla gestione nelle regioni alpine

Prevenzione: mettere in campo in maniera capillare tutti gli strumenti di prevenzione che evitino l’insorgenza di comportamenti confidenti negli orsi, in primis prevenendo l’accesso a fonti alimentari di origine antropica ricorrendo a cassonetti “anti-orso” in tutto l’areale della specie, nonché misure efficaci per evitare danni a bestiame e apiari;

Prevenzione: mettere in campo in maniera capillare tutti gli strumenti di prevenzione che evitino l’insorgenza di comportamenti confidenti negli orsi, in primis prevenendo l’accesso a fonti alimentari di origine antropica ricorrendo a cassonetti “anti-orso” in tutto l’areale della specie, nonché misure efficaci per evitare danni a bestiame e apiari;

Prevenzione: mettere in campo in maniera capillare tutti gli strumenti di prevenzione che evitino l’insorgenza di comportamenti confidenti negli orsi, in primis prevenendo l’accesso a fonti alimentari di origine antropica ricorrendo a cassonetti “anti-orso” in tutto l’areale della specie, nonché misure efficaci per evitare danni a bestiame e apiari;