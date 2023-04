Positivo dare al paese un quadro di riferimento stabile e certo, restano però da migliorare alcuni aspetti del Codice

“Positivo è dare al paese un quadro di riferimento stabile e certo per tutta la filiera”. Cosi il segretario generale Luigi Sbarra al TG 5. “Apprezziamo anche la volontà di velocizzare la messa a terra delle opere sbloccando investimenti e risorse che altrimenti rischiamo di perdere. Fondamentale che il nuovo testo vincoli gli appalti all’applicazione dei contratti leader. Restano però da migliorare alcuni aspetti – precisa Sbarra – a cominciare dal superamento dell’utilizzo eccessivo degli affidamenti diretti e dei negoziati senza bando. Bisogna rafforzare le condizionalità sociali per elevare qualità del lavoro, sicurezza nei cantieri, diritti dei lavoratori, buona qualità della spesa e la lotta alla corruzione. Il governo – conclude – sposti in avanti l’entrata in vigore del decreto rafforzandone l’impianto sociale e dando una spinta partecipata alla ripresa”.