Il Papa sarà dimesso dal Gemelli sabato 1 aprile

“La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria”. E’ quanto riferito da Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni cliniche del Pontefice, ricoverato da mercoledì al Policlinico Gemelli.

Il Papa stamane “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità – ha precisato Bruni - è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina”.

"Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore", ha aggiunto in tarda mattinata lo stesso Bruni.