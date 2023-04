Azione VdA apre il tesseramento 2023

"Sarà anche l’occasione per poter sottoscrivere la lettera aperta con cui il CRE - Comitato per la riforma elettorale – vuole chiedere a tutti i cittadini di unirsi per ribadire con forza l’assoluta necessità che la nuova legge elettorale regionale preveda l’elezione diretta del Presidente della Regione", commenta Marco Curighetti, coordinatore di Azione VdA.

Come recentemente sottolineato da Gabriella Poliani, portavoce del CRE, Azion ritiene "che questa sia la sola strada percorribile non solo per garantire la stabilità politica in Consiglio Valle, ma anche e, forse, soprattutto, per permettere alla nostra regione di dotarsi di un sistema di governo finalmente maturo e adatto ad affrontare le sfide dei nostri tempi". "Con buona pace di chi si sforza a ricercare nuove alchimie con cui camuffare vecchie ed evidentemente mai sopite cattive abitudini", conclude Curighetti.