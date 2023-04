Proposta legge Ganis per creare distretti commercio

Sostenere il commercio incentivando la creazione dei distretti del commercio: ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.

Per questo, il gruppo della Lega nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha depositato una proposta di legge sul tema, il cui primo firmatario è Christian Ganis.

"Gli effetti delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 e della guerra tra Russia e Ucraina hanno portato anche a processi di vera e propria desertificazione" sostiene Ganis.

"Le politiche di confinamento - aggiunge - hanno anche favorito il commercio online rispetto alle attività di vicinato con effetti disastrosi sulla continuità aziendale soprattutto delle più piccole attività commerciali ovvero, in particolare, quelle a minor valore aggiunto"