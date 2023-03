Parlare di un intervento di disinfestazione zanzare da esterno significa parlare di un argomento molto scottante e che lo diventerà sempre di più quando passano i mesi e quindi quando ci avviciniamo all'estate visto e considerando che ormai ogni estate come tutti sappiamo dura molti mesi e soprattutto è molto umida e molto afosa, e questo rende il problema della zanzare e della loro possibile infestazione sempre più impellente e avere delle imprese nel settore che ci danno una mano è sicuramente un qualcosa di molto utile.





Teniamo presente che per quanto riguarda questo intervento di disinfestazione delle zanzare per esterni è un servizio che ormai viene offerto da molte imprese che si sono specializzate nel lottare contro questi insetti che ricordiamo si nutrono del sangue umano e degli animali e quindi diventano molto fastidiosi e in certi casi anche un rischio per la salute delle persone





E comunque dobbiamo subito iniziare con il dire che un intervento del genere non è per niente un intervento facile anche se poi dipende dalla situazione di partenza e certo non lo possiamo affidare a degli improvvisati,ma dobbiamo affidarlo a dei professionisti esperti che conoscono tutte le tecnologie all'avanguardia per poter garantire un intervento molto rapido e molto efficace e soprattutto risolutivo





Per poter organizzare questo intervento ci vuole una strategia e quindi una pianificazione in più fasi e la prima delle stesse è una valutazione approfondita di quell'area da trattare e bonificare in modo che gli esperti possono analizzare l'habitat e quindi per esempio se c'è l’acqua stagnante che è uno di quei fattori che provoca questa diffusione





Una seconda fase molto importante riguarda quella che si chiama attività di controllo dove gli esperti usano vari prodotti chimici a bassa tossicità, ma anche delle trappole o dispositivi di monitoraggio così che non solo eliminano il problema presente, ma evitano che poi si diffondono nuove colonne di zanzare in futuro





Alla fine dell'intervento di disinfestazione gli esperti nel settore ci saranno dei consigli per prevenire il ritorno delle zanzare





Risulta essere una cosa molto importante quale abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte e cioè che comunque gli addetti che lavorano nell'impresa di disinfestazione che abbiamo scelto dopo aver eseguito l'intervento per allontanare le zanzare poi ci daranno tutte le dritte del caso per prevenire il ritorno delle stesse così da non doverle continuamente chiamare e quindi da non doverci spendere altri soldi sostanzialmente





Ad esempio banalmente ci diranno nei mesi estivi di non stare troppe ore di giorno al sole perché sono quelle ore in cui ci sono più zanzare, così come ci suggeriranno di utilizzare dei repellenti non troppo aggressivi e possono essere spray per il corpo o bruciatori di olio essenziale per fare degli esempi





Un altro suggerimento importante che ci daranno è sicuramente di usare le zanzariere per prevenire l'infestazione da installare presso le finestre del nostro ingresso principale e poi chiaramente con le stesse dovremmo discutere anche per quanto riguarda la queestione economica del preventivo