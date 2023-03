L'incendio, estinto intorno a mezzanotte, è ripreso alle 4 del mattino. A seguito della comunicazione inviata dalle vedette dell'AIB, il personale di questo Comando è intervenuto con 3 mezzi e ha operato sul terreno, non essendo i focolai raggiungibili dalle autobotti. Al momento l'incendio è spento. Vento assente. Si attende valutazione del DOS vvf di Torino per eventuale intervento dell'elicottero per la bonifica.