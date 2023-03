ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS PLEURE SON AMI LAZARE ET LUI REDONNE VIE

Tous les dimanches de carême nous présentent le mouvement catécuménal vers la Pâque. Les paroles et les signes de Jésus sont sous forme antithétique:

tentations/victoire (dimanche I),

doute/transfiguration (dimanche II), eau du puits/eau vive (dimanche III),

cécité/lumière (dimanche IV) ,

mort/ vie, nuit/jour (dimanche V).

Notre méditation portera sur les émotions de Jésus face à la mort de son ami Lazare et son action qui annonce sa Pâque glorieuse.

1. CELUI QUE TU AIME EST MALADE

Le dernier signe que Jésus accomplit, après celui de la guérison de l'aveugle-né, est la résurrection de Lazare.

Les réactions de ses soeurs sont les nôtres, quand nous nous trouvons dans une situation d'impuissance devant l'agonie et la mort de ceux qui nous sont chers.

Marthe et Marie envoient un messager pour dire à Jésus: "Seigneur celui que tu aimes est malade". Autrement dit, les moyens thérapeutiques ont échoué.

Quelle est l'attitude de Jésus face à cette information douloureuse? Dans un premier temps, Jésus ne se presse pas pour voir son ami dont la santé se déteriore. Il prononce une parole énigmatique qui crée un malentendu dans le groupe des disciples.

Il dit: "Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils soit glorifié". En outre, il ajoute: Lazare s'est endormi pour dire qu'il est mort. La divinité de Jésus est voilée et les disciples n'ont pas encore la foi pour comprendre que Jésus est la gloire du Père pour le salut de l'homme.



2. JÉSUS PLEURE ET AGIT.

Les soeurs de Lazare avaient perdu toute espérance, car leur frère commençaient à se décomposer dans la tombe. La preuve est cette parole que Marthe et Marie adressent à Jésus: "Seigneur, si tu était là notre frère ne serait pas mort". Leur foi est encore embryonnaire, liée au sentiment de sympathie et d'amitié envers l'homme appelé Jésus. Elles savent, comme l'aveugle-né, que Jésus est un prophète puissant.

Désormais, il leur faut un saut de qualité, pour croire en Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la mort. Jésus se dirige vers la tombe et les soeurs de Lazare lui en empêchent, car il sent déjà. Jésus devant la tombe se met à pleurer et les juifs s'étonnent: Regarde comment il l'aimait". D'autres le dénigrent et le critiquent en disant: lui qui a guéri l'aveugle-né, pourquoi il n'a pas empêché la mort de Lazare?



3. PÈRE, JE TE RENDS GRÂCE.

Ce dernier signe annonce et anticipe la mort et la résurrection du Christ. Devant le tombeau de Lazare, son visage change. À cet instant, Il se prépare à affronter sa passion, sa descente aux enfers comme Lazare. Son action d'appeler Lazare de sortir de son tombeau annonce la victoire sur sa mort imminente. Jésus, ami de l'homme, est Dieu présent dans l'entière existence humaine, comprise la tragédie de la condition mortelle.

Selon l'expression de Romano Guardini, Jésus est le Concret Vivant. Il transforme notre deuil en une danse de joie. Ce signe est significatif pour notre vie. Au coeur de notre tristesse, avec Jésus, la joie apparaît. Au centre de la déception, avec lui, l'espérance renaît. Dans la descente aux enfers, si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. Le Dieu de Jésus Christ est l'Impossible-possibilité.

Dans ce signe grandiose de la résurrection de Lazare, Jésus prie. Il ne s'attribue pas cette puissance.

En toute chose, Jésus remercie le Père qui l'a envoyé. Après avoir enlevé la pierre, Jésus lève les yeux et prie: "Père, je te rends grâce de m'avoir écouté". Cette prière exprime l'humilité du Christ. Il ne fait pas cette action pour se faire de la publicité, mais pour que la foule accède à la foi pour leur salut.

En nous, il y a un Lazare malade, qui agonise et qui meurt. Mais tout est possible pour celui qui croit.

La résurrection de Lazare est un signe que la gloire de Dieu est l'homme vivant selon saint Irénée. Le Verbe fait chair est notre ami. Il pleure notre mal comme une mère. Il est avec nous dans la vie et dans la mort.

4. PRIÈRE DE CONFIANCE

"Seigneur, celui que tu aimes est malade". Ma vie entière est malade. Viens à mon secours. Sans toi, je ne peux rien, malgré les apparences de mes forces.

"Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort!" Mon Lazare que tu aimes en moi, ce qui est précieux en moi comme Lazare n'est plus. Libère-moi de cette pierre écrasante qui couvre la tombe de mes péchés. Fais-moi vivre pour invoquer ton nom. Enseigne-moi à regarder le ciel pour que ma parole soit:" Père je te rends grâce, car tu m'exauces toujours", amen.





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.