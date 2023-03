Il governo apra un confronto sul suberbonus nell’edilizia per evitare un disastro sociale

L’intervento integrale del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra e del segretario generale della Filca Cisl nazionale Enzo Pelle su “Il Messaggero” e su “Avvenire”

“Negli ultimi 25 anni i vari Governi che si sono succeduti hanno messo in campo interventi normativi in edilizia con l’introduzione di incentivi per migliorare lo stato delle nostre abitazioni. Queste norme hanno avuto benefici su tutti i fronti (…). Il superbonus, come era prevedibile, ha comunque avuto un utilizzo massiccio, che ha prosciugato i cassetti fiscali delle banche, bloccando di fatto la cessione del credito. Il Governo deve dare soluzioni strutturali agli incentivi, per renderli sostenibili ed equi. Si possono stabilire dei budget annui, modulare le percentuali in funzione del reddito e della classe energetica, focalizzarlo di più sui condomini popolari, su quelle realtà in cui gli interventi sono davvero necessari e urgenti. In questo modo si continuerebbe a rendere più sostenibili e inclusive le nostre città.