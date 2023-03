Saint-Vincent: Gruppi minoranza chiedono convocazione straordinaria Consiglio comunalw

I gruppi di opposizione “Saint-Vincent, insieme per cambiare” e “Iiriti-Jacquemet” hanno rchiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulle prospettive e futuro della cittadina di Saint-Vincent, con particolare riferimento alle aree del Col de Joux, le Terme, l’ex Tiro a volo, senza dimenticare la manutenzione, la pulizia e il decoro del territorio.

"Siamo preoccupati - spiegano in una nota -dalla mancanza di risposte dell’Amministrazione Comunale, dai continui rinvii, che talvolta sembrano vera e propria 'melina', su tematiche fondamentali per la nostra comunità. Ad oggi, non sappiamo cosa sarà del Col de Joux quest’estate, se riprenderanno le cure idropiniche e inalatorie alle Terme, se la funicolare mai riaprirà, i vantaggi concreti per il Comune di Saint-Vincent dalla paventata riconversione dell’area dell’ex Tiro a volo".

Per le minoranze "la maggioranza comunale agisce su queste tematiche con poca chiarezza e scarsa incisività, limitandosi a roboanti annunci a cui, finora, non è seguito alcun risultato apprezzabile. Saint-Vincent, 22/03/2023 I gruppi “Saint-Vincent, insieme per cambiare”.