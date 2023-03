Cime Bianche: l'oltranzismo autonomista si ferma a 15 voti. Maggioranza subito divisa al primo provvedimento importante

Al termine del lungo dibattito sulla petizione "Salviamo il Vallone di Cime Bianche", le Consigliere di Progetto Civico Progressista hanno presentato una risoluzione che riprendeva in buona sostanza le richieste dei 2300 firmatari.

«La risoluzione è stata respinta (2 favorevoli, 18 astenuti, 15 contrari) - evidenziano le Consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli -, ma l'esito del voto evidenzia che l'oltranzismo autonomista sulla realizzazione del progetto di collegamento intervallivo tra Ayas e Valtournenche divide la neonata maggioranza, che alla prova del voto ha visto ben due Assessori e due gruppi consiliari che la compongono astenersi. Segno che la stessa non è certo così granitica nelle sue convinzioni. Di certo la percorribilità giuridica, che PCP ritiene allo stato delle norme attuale impossibile, ha generato più di qualche interrogativo; ma forse non è l'unico elemento che è stato preso in considerazione.»